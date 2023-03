Corso Trieste, il cantiere avanza Da lunedì strada chiusa al traffico

Corso Trento e Trieste è a metà dell’opera. La prima parte del complicato intervento di riqualificazione di una delle arterie principali della città volge praticamente al termine. Adesso si proseguirà con la seconda porzione, ovvero quella che interesserà la via dall’intersezione con corso Mazzini risalendo verso piazza Simonetti e tutta la zona adiacente alla Prefettura. L’Arengo con una nota ufficiale nella giornata di ieri ha provveduto ad informare la cittadinanza che, a partire da lunedì 13 marzo, anche la circolazione veicolare del corso subirà un’ulteriore limitazione per consentire l’avanzamento dei lavori nella zona interessata. La viabilità in corso Trento e Trieste e in via XX Settembre d’ora in avanti verrà regolamentata in regime di strada a fondo chiuso. Tutti i mezzi provenienti da via Dino Angelini verranno deviati in via Pretoriana con la sola eccezione di veicoli addetti ai lavori, in servizio di emergenza, le forze di Polizia, quelli utilizzati per il carico-scarico e quelli diretti presso la Prefettura.

Qui non sarà più possibile sostare e sul lato ovest i tavolini e le sedie delle attività commerciali dovranno essere rimossi con un preavviso di almeno 72 ore non appena la ditta esecutrice, in base allo stato di avanzamento dei lavori, sarà pronta a dare avvio alle opere. Resteranno invece a disposizione gli stalli per ciclomotori e moto presenti all’inizio della via sul lato destro. Nei prossimi giorni invece si procederà alla riapertura del traffico tra piazza Santa Maria Intervineas, via Ceci e via delle Canterine con circolazione regolata a senso unico di marcia in direzione sud-nord. Il traffico qui verrà ripristinato con le seguenti modalità: i veicoli in uscita da via delle Canterine potranno procedere dritto e a destra, mentre quelli provenienti da via Vidacilio dritto e a sinistra.

mas.mar.