Corso Trieste, la nuova fase del cantiere

Avanza il cantiere di corso Trento e Trieste. Quello che l’amministrazione comunale ha definito l’intervento più importante e complicato, insieme al ponte di San Filippo, procede regolarmente risalendo una delle principali arterie della città. L’obiettivo resta sempre quello di portare a completamento la riqualificazione della via entro l’anno solare. Dopo i lavori effettuati a piazza Santa Maria Intervineas e nella zona adiacente, dove si sta ultimando l’installazione della nuova pavimentazione in pietra lavica, nei prossimi giorni i lavori programmati continueranno a svilupparsi lungo la via interessando la parte finale del tratto. Anche qui si procederà con lo stesso iter. Ovvero prima si interverrà con il rifacimento delle condutture idriche e di quelle relative al metano. Poi a seguire si passerà anche ai sottoservizi, comprendendo anche tutto il necessario per provvedere al collegamento della fibra ottica. Dopodiché sarà la volta della nuova pavimentazione. Una serie di interventi studiati in più fasi che consentirà alla cittadinanza di veder rimessa a nuovo una delle zone più caratteristiche del centro storico.

Su tutta l’area in entrambi i lati verrà collocata la nuova illuminazione pubblica con dei pali artistici collocati a terra. Chiaramente per favorire l’avanzamento dei lavori si renderà necessario modificare la viabilità. Proprio ieri con l’ordinanza dirigenziale numero 5 l’Arengo ha deciso di istituire dalle ore 6 di martedì 10 gennaio, e fino al termine delle esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato est di piazza Simonetti per tutto il tratto compreso tra il limite nord della scalinata di accesso alla Prefettura e fino all’intersezione con via Giudea. Non sarà possibile sostare neanche in prossimità delle aree di cantiere e di tutte tutte quelle autorizzate, allo scopo di riservare uno spazio idoneo a consentire le manovre di accesso e movimentazione dei mezzi d’opera in entrata e uscita dalle stesse.

Oltre a corso Trento e Trieste prenderanno il via anche la seconda parte dei lavori relativi al Lungo Tronto. Qui si procederà alla seconda parte dei lavori previsti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno demoliti i marciapiedi esistenti sul lato nord per provvedere all’allestimento del nuovo cantiere col quale di procederà alla collocazione dei nuovi nel tratto che si sviluppa dall’intersezione con via Ariosto fino al ponte di Campo Parignano. La carreggiata sarà ridotta, a partire da lunedì 9, ad un’ampiezza di 2,5 metri con divieto di sosta con rimozione coatta sempre sul lato nord.

Massimiliano Mariotti