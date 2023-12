Corteo Filcams e Cgil: in 150 partiti da Ascoli

Pullman dal piceno con direzione Roma per manifestare e chiedere "il rinnovo dei contratti del settore terziario, turismo e ristorazione già scaduti". Filcams e Cgil hanno indotto una manifestazione interregionale che da piazza dell’Esquilino ha visto il corteo raggiungere piazza Santi Apostoli, dove si è svolto poi il comizio.

Barbara Nicolai, Segretaria generale della Cgil Ascoli Piceno commenta: "Questa è una battaglia non solo dei lavoratori di quei settori, ma di tutti. L’inflazione ha colpito con durezza, e nel nostro territorio il 2% in più rispetto alla media nazionale, e non è pensabile che ci siano dei lavoratori, per altro di settori così importanti e che hanno dimostrato la loro responsabilità durante la pandemia, che hanno salari bloccati e non crescono. Sosteniamo con forza la loro battaglia". Dalla Filcams Cgil, Luana Agostini, segretaria generale, aggiunge: "I datori di lavoro in questi anni hanno aumentato i prezzi per i consumatori, hanno aumentato i fatturati, ma si rifiutano di restituire il potere d’acquisto ai lavoratori e alle lavoratrici con retribuzioni bloccate da quattro anni".

Ottavia Firmani