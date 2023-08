Corto: è caccia alle comparse

Per le riprese di un cortometraggio che si girerà ad Ascoli a metà settembre, la produzione ha deciso di organizzare un casting per la ricerca di uomini e donne tra i 45 e gli 80 anni da utilizzare per ruoli, piccoli ruoli o come comparse. Il casting si svolgerà il 19 agosto, dalle 15 alle 19, nella sala della comunità della parrocchia dei Ss. Simone e Giuda di Monticelli. Tra i requisiti dei candidati si richiede da parte della produzione: che abbiamo, preferibilmente, esperienze di recitazione (anche amatoriale) e che siano residenti nelle province di Ascoli e Fermo. Tra i protagonisti del cortometraggio ci saranno attori molti conosciuti. Il progetto è in collaborazione con il circolo di cultura cinematografica ‘Don Mauro, nel corso del tempo’ di Monticelli. Per informazioni: [email protected] o 3496144995.