Cosa ha portato la befana ai politici

Vola vola la Befana, plana serena ‘jo la Lama’; ai lamensi porta doni, soprattutto ai più buoni. Ai politici il carbone, agli impiccioni speciali doni. Al sindaco Bochicchio, capo della riserva indiana Lamaiux, un nuovo impiegato: l’indiano ’Freccia rossa’, per comunicare più veloce del 5 G, visto che i lamensi vanno ancora a 3 G. A Mattoni, primo lavoratore della Riserva, premio capanna dell’anno. La Befana stupita si congratula per le monumentali capanne costruite, da fare invidia al vicino capo indiano Giggio Tigrato. A Stefano Falcioni, un account di Rai Play per vedere in anteprima ’Il Conte di Montecristo’, cosicché possa anticipare le sue mosse e trovare una strategia per evadere. A Domenico Angelini, a cui hanno tagliato i fondi per la cultura, la befana ha donato cinque monete di cioccolato da sotterrare nell’Orto dei Miracoli. All’ombra dei cipressi, presso le urne, confortata dal pianto, tace l’opposizione. Alla befana fa tenerezza e per pietà gli ha portato un po’ di carbone. A questo punto verso gli Abruzzi si dirige, ma il ponte è chiuso e si ’riggira’. Verso la ’Bottegola’ mira la scopa, ma trova una stazione dei treni vuota e degradata, che la lascia sconsolata.