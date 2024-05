Cosa serve allo sport: "Maggiore confronto e occhi sui giovani, ma non solo agonismo"

Mancano esattamente 19 giorni all’apertura dei seggi elettorali in tutta Italia, e gli ascolani, anche questa settimana, hanno qualcosa da dire. Le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno sono sempre più vicine e con loro anche l’elezione del futuro sindaco e del consiglio comunale ascolano. Ormai da sette settimane, ogni domenica su queste pagine, il lettore ha trovato, e continuerà a trovare ancora per altre due settimane, il punto di vista di ascolani e ascolane che hanno deciso di rispondere ad una domanda: ‘cosa chiederesti al futuro sindaco?’. Il tema della settimana è lo sport, sicuramente tra i più chiacchierati al momento, soprattutto ora che Ascoli è in procinto di diventare ‘città europea dello sport 2025’.

"Come prima cosa, bisognerebbe far riunire la consulta comunale dello sport, un organo che formalmente esiste, ma che non si convoca da tanti anni" dice Giulio Lucidi, presidente regionale unione sportiva Acli. "Solo così il confronto tra le associazioni e l’amministrazione sarà lineare, anche ai fini della programmazione delle attività in città perchè già da inizio anno si può stilare un calendario condiviso delle manifestazioni sportive dell’anno, in modo da evitare accavallamenti o settimane di buco".

Lucidi, c’è altro che chiederebbe alla futura amministrazione comunale?

"Sicuramente un focus sui giovani, perché vivano le società sportive, insieme alle scuole e alle famiglie, in modo sereno, evitando gli eccessi di agonismo. Ci vuole attenzione alla crescita e non solo sete di vittoria, per questo serve più formazione a dirigenti e allenatori, affinché istruiscano non solo sportivi, ma cittadini. Poi, per me si dovrebbe valorizzare lo sport come strumento di vivacità del centro storico, anche in luoghi non pensati per quello, tipo i giardini e i parchi. Dando spazio a quelle discipline sportive magari che sono poco conosciute in città, ma che magari rappresentano una forma importante di educazione per le persone di ogni età, anche i più anziani. È utile e socialmente importante anche perché il movimento è salute e tutti dovrebbero evitare una vita sedentaria. Ultima cosa, sarebbe bello un progetto cittadino di autodifesa per le donne che coinvolga però tutte le società sportive, così si darebbe lustro alla città, non risolverebbe il problema della violenza, ma sicuramente aumenterebbe la sicurezza di chi partecipa".

Della stessa lunghezza d’onda sono i consigli del presidente della Virtus tennistavolo Ascoli, Francesco Fratini. "Noi abbiamo avuto la fortuna di utilizzare un luogo nel centro storico, e mi piacerebbe che anche altre associazioni usufruissero di locali comunali attualmente non utilizzati, come nella nostra esperienza. Aprire spazi nel centro potrebbe essere produttivo proprio per i giovani, che non hanno altri luoghi se non fuori dalla città, ma anche per gli anziani. E poi, l’attenzione all’inclusività di genere e incrementare la proposta per loro, anche alla luce del fatto che noi, come società, abbiamo da pochissimo conquistato la serie B proprio con la squadra femminile. Bisogna puntare sullo sport, perché unisce e salva i giovani, e ne ho avuto la riprova subito dopo il terremoto, quando sotto i tendoni i ragazzini passavano le giornate a giocare a tennistavolo sui tavoli dove si mangiava".

Ottavia Firmani