Cosa si può fare per ridurre l’impatto

Il tema dei cambiamenti climatici è molto attuale e fonte di preoccupazione soprattutto per noi ragazzi: ne sentiamo parlare tutti i giorni a scuola, nei telegiornali e persino nelle conversazioni degli adulti rubate per strada. Tutti devono imparare a cooperare per il benessere del pianeta, cercando di ridurre quanto più possibile la propria impronta ecologica. Il Comune di Venarotta dal 2014 ha avviato un’iniziativa dedicata al rispetto ambientale chiamata "il nostro cammino ecologico", con l’obiettivo di ridurre l’impatto sulla natura dell’uomo, diffondere buone pratiche relativamente alla gestione dei rifiuti e la sensibilizzazione ai temi ambientali. All’interno di questa progettualità numerose sono state le giornate ecologiche che hanno coinvolto la cittadinanza e i giovani. Nel Comune è stata inoltre installata una casetta dell’acqua che eroga acqua filtrata liscia e frizzante ad un costo bassissimo, con lo scopo di ridurre quanto più possibile il consumo di plastica, a beneficio dell’ambiente. Siamo consapevoli che abbiamo poco tempo per invertire la rotta, ma vogliamo credere che insieme possiamo mettere in atto comportamenti virtuosi e impegnarci per salvaguardare il nostro pianeta.