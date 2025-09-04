Cose da Paz! in riviera. Il festival scalda i motori

E’ conto alla rovescia per l’omaggio che la città renderà ad Andrea Pazienza. Il 13 settembre alle 11 la San Benedetto del Tronto ricorderà quello che è senz’altro uno dei più grandi artisti del fumetto a livello internazionale, ribattezzando l’ex Via delle Tamerici in Viale Andrea Pazienza. La cerimonia avrà luogo lungo una delle strade più suggestive del lungomare, scelta per lo stretto legame tra l’artista e il territorio che gli diede i natali. Proprio qui infatti Pazienza nacque e trascorse l’infanzia, dividendosi tra il villino di famiglia e le giornate di pesca al Molo Sud con il fratello. La città non ha dimenticato quel rapporto speciale e lo sottolinea ora con un gesto simbolico che diventa anche occasione di rilancio culturale. Oltre alla targa, sarà collocato un totem biografico permanente che ripercorrerà attraverso immagini, testi e fotografie la carriera e la vita di uno dei protagonisti assoluti del fumetto italiano. Un segno tangibile per residenti e visitatori che attraverseranno il nuovo viale. La cerimonia non sarà un evento isolato. Nello stesso fine settimana, sabato 13 e domenica 14 settembre, andrà in scena la prima edizione del festival "Cose da Paz!", interamente dedicato al genio creativo del disegnatore. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è curata dall’associazione teatrale Re Nudo con la direzione artistica di Giulio Troli e dei fumettisti Maicol & Mirco. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare San Benedetto in un punto di riferimento nazionale per la riflessione sull’arte sequenziale, sull’eredità di Pazienza e sul linguaggio del fumetto come forma di cultura e comunicazione. La città sarà animata da conferenze, reading, spettacoli, musica e installazioni, con il coinvolgimento di artisti e intellettuali. Il programma prevede la presenza di nomi di rilievo: Oscar Glioti, editor della Coconino Press, il musicista Emidio Clementi, fondatore dei Massimo Volume, i fumettisti Maicol & Mirco, il giornalista e sceneggiatore Guido Piccoli, l’attore e autore teatrale Andrea Santonastaso e altri ospiti. Una rete di presenze che testimonia quanto l’eredità di Pazienza sia viva e fertile. Il festival non sarà soltanto celebrazione, ma anche occasione per nuove produzioni e riflessioni collettive. Il totem installato lungo il viale fungerà da punto di partenza per i visitatori che vorranno approfondire la storia dell’autore e al tempo stesso scoprire i tanti linguaggi che ha saputo contaminare. Andrea Pazienza, nato a San Benedetto nel 1956, sviluppò la sua parabola artistica tra Pescara e Bologna, diventando un riferimento dirompente e innovativo nel panorama del fumetto dagli anni Settanta.

Emidio Lattanzi