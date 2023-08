"Così aiutiamo i clienti a realizzare i loro progetti"

Da due settimane Alfio Bagalini è presidente della Banca del Piceno, la più grande banca di credito cooperativo di Marche e Abruzzo, forte di oltre seimila soci (6.017 per la precisione). Resterà in carica fino alla prossima primavera, quando sarà rinnovato l’intero Consiglio di amministrazione.

Bagalini, un lungo percorso il suo nelle banche di credito cooperativo. Ci ha sempre creduto…

"Credo al territorio, mettendo al centro l’interesse dei soci nel vero rispetto della mutualità. Sono trascorsi vent’anni da quando divenni socio della Banca Picena di Castignano. Fui coinvolto da alcuni amici. Nel 2013 sono stato eletto per la prima volta nel Consiglio di amministraizone. Poi c’è stata la fusione tra la Banca Picena e la Banca Piceno Truentina dalla quale, nel 2018, è nata la Banca del Piceno. Dopo anni da consigliere, due settimane fa il Cda ha indicato il sottoscritto nel ruolo di presidente in sostituzione del dimissionario Mariano Cesari".

Se l’aspettava di essere eletto presidente?

"In base ai patti parasociali relativi al progetto di fusione, nel mandato 2021-2024 il presidente è espressione della compagine ex Picena, quindi ero tra i papabili. Ringrazio il Cda per la fiducia. La mia storia nella BCC nasce 20 anni fa, parte da lontano. Sono di Fermo, ma non ho mai considerato il Fermano come area di riferimento. Ho sempreconsiderato la mia area di riferimento coincidente con l’area di competenza della Banca Picena prima e della Banca del Piceno oggi. Dico questo perché qualcuno ha messo in discussione la mia appartenenza al territorio della Banca".

Sente il peso della responsabilità?

"Lo sento eccome, lo vivo con serenità data dal forte impegno di tutti, dalla solidità della governace e della macchina operativa composta da 202 dipendenti che ringrazio fin d’ora per la collaborazione. I numeri non si discutono: oltre 6.000 soci e 47.000 clienti rappresentano una fetta importante dell’economia di un territorio, a cavallo tra Marche e Abruzzo, che non può essere considerata piccola. Siamo una vera banca di comunità con 28 filiali che abbracciano un’area da Civitanova Marche a Giulianova e coprono un territorio composto da 78 Comuni".

Perché scegliere la Banca del Piceno, oggi?

"Perché guarda avanti, avendo la piena consapevolezza della propria natura che viene dalla sua storia. Massima attenzione alla piccola impresa, all’artigianato, alle professioni, all’agricoltura e alle famiglie. Lavoriamo tutti insieme, governance e dipendenti, per aiutare i clienti a realizzare i loro progetti di vita e di lavoro".

Cosa farà Alfio Bagalini nei primi cento giorni?

"Affronterò i problemi di persona, dialogando con tutti. Sarà continuo il confronto con il Cda e la struttura. Fondamentale intensificare le relazioni con i dipendenti, i soci e i clienti. Valorizzare le competenze dei dipendenti, risorse interne, è un punto che mi vedrà impegnato da subito. E lavorerò per recuperare uno spirito di collaborazione

con le consorelle: mi riferisco alle altre BCC che operano sul territorio, con le quali occorrerà ragionare insieme con lo spirito paritario e collaborativo".

I grandi gruppi bancari arretrano, chiudendo sportelli nei piccoli paesi. Come risponde la Banca del Piceno?

"Aggiungeremo nuovi servizi sul territorio. Innanzitutto non lasceremo i piccoli Comuni sguarniti e laddove si presentano opportunità di mercato, la Banca del Piceno sarà pronta a subentrare con nuovi servizi, compreso il potenziamento del personale in alcune filiali chiave".