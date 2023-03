"Così aiutiamo i minori in difficoltà"

Spesso le forze dell’ordine intercettano minorenni soli sul territorio, che poi vengono affidati ai Comuni e talvolta anche mamme con minori che hanno bisogno di un luogo sicuro. In questi casi, in supporto degli Enti vi sono le Comunità, strutture che hanno costi importanti e che in certi casi mettono in difficoltà i bilanci delle Amministrazioni. Per meglio interpretare la situazione prendiamo ad esempio il comune di Grottammare che nell’anno 2022 ha speso circa 272mila euro per sistemare in comunità educative ben 13 minorenni di cui: 8 stranieri non accompagnati, 2 minorenni stranieri, uno con il padre e l’altro con la madre e 3 minori italiani di cui uno con la madre, per un totale di 263.250 euro, ai quali vanno aggiunte le spese per altri 13 minori collocati presso famiglie affidatarie, per altri 8.720,25 euro. Per il 2023, alla data del 20 marzo, il comune di Grottammare si sta occupando del sostegno di 5 minori collocati in comunità educative di cui: un minore straniero accompagnato, un minore straniero da solo e 3 minori italiani. Al momento la spesa prevista è di 103.917 euro, poiché 2 minori, fratelli, attendono di essere collocati presso famiglie affidatarie per una spesa di 13.455,72 euro. Ovviamente per il 2023 si tratta solo di una previsione, poiché i Comuni affrontano situazioni imprevedibili giorno per giorno e che quindi potrebbero far lievitare l’aumento degli ospiti e quindi della spesa.

"I servizi sociali lavorano costantemente con un duplice obiettivo – afferma il dottor Igor Vita responsabile dell’Area 1, Servizi alla Persona, Inclusione ed Educazione – Il primo è quello di garantire il benessere psicologico dei minori in carico, individuando per i giovani la situazione più confacente ai loro bisogni. Il secondo è quello di cercare di individuare, compatibilmente ai bisogni del minore che rappresentano il supremo interesse, soluzioni atte a ridurre l’impatto economico sulla comunità (affidi omo o eteroculturali, prese in carico di strutture statali come il Sai, percorsi alternativi alla comunità residenziale). Grazie a questo lavoro, spesso invisibile, si garantiscono gli interessi dei più deboli e, nel contempo, si fa fronte a esigenze complesse facendo il possibile per minimizzare il contraccolpo sui miseri bilanci comunali". I Comuni, infatti, con i processi di decentramento, si devono occupare della gestione dell’accoglienza e dell’integrazione sociale di fasce vulnerabili come: profughi, minori non accompagnati e vittime di tratta.

Marcello Iezzi