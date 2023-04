"Così aiutiamo le piccole imprese"

Ammonta ad un milione di euro la somma che la Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte mette a disposizione delle piccole imprese del territorio. Una somma decisamente importante che merita un approfondimento che avrà luogo in occasione del convegno sul ’Ruolo del microcredito per lo sviluppo del territorio’ in programma il 14 aprile (ore 15) presso l’auditorium Neroni. A promuovere l’evento sono stati la Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte e la sua società finanziaria, la ’Ottavio Sgariglia Dalmonte’, con i rispettivi presidenti Longino Carducci (della Fondazione) e Antonio Maria De Angelis (del consiglio di amministrazione della Osd), affiancati da Serena Simoni, direttrice di Osd e Lara Pierlorenzi, responsabile dell’ufficio legale. "La struttura, di piccole dimensioni, interviene per ora solo con risorse proprie fornite dal socio unico (Fondazione Ottavio Sgariglia Dalmonte) senza ricorso a capitale di terzi" spiega De Angelis. "Da dicembre 2021 si è aggiudicata attraverso un ATI con l’operatore di Microcredito Fidipersona SC la gestione del Fondo di Microcredito istituito dalla Regione Marche. Questo è il prodotto che vogliamo promuovere, come opportunità per il territorio, in questo momento". Sono stati fin qui erogati 54 prestiti e, dal 2016 al 2022, ulteriori 78 finanziamenti per un totale di quasi 4 milioni di euro. Dopo il sisma del 2016 la Fondazione Sgariglia è intervenuta con 35 prestiti a tasso zero per 842.000 euro. Anche dopo il Covid c’è stato analogo intervento. "A testimonianza dell’importanza per noi di intervenire sul territorio per sostenere lo sviluppo d’impresa" ha aggiunto De Angelis spiegando che "il progetto legato al microcredito della Regione Marche attualmente in essere si struttura in una forma di cofinanziamento al 50% fra le risorse proprie della Fondazione e il 50% delle risorse della Regione che sono a tasso zero. A rivolgersi alla Fondazione fin qui sono stati essenzialmente soggetti impegnati in progetti riguardanti bar, ristoranti, estetiste, parrucchiere. "Il sostegno riguarda soggetti con difficoltà di accesso al credito che vengono seguiti nella fase iniziale e monitorati" ha detto la direttrice Serena Simoni.

"Attenzione, non siamo certo un bancomat: l’istruttoria della pratica – ha sottolineato il presidente Carducci – deve incanalarsi nelle direttive della Banca d’Italia e nell’ottica dell’ efficiente ed efficace gestione delle risorse da impiegare per massimizzare il loro effetto positivo per il territorio di riferimento".

Peppe Ercoli