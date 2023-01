"Così alcune medicine sono state sostituite"

Dal Brufen agli antiepilettici, fino agli sciroppi e alle gocce per la tosse, sono diversi i farmaci in questo momento mancanti nelle farmacie. Il problema, di portata nazionale, sta naturalmente interessando come tale pure le farmacie provinciali, anche se secondo la presidente di Federfarma Ascoli, Patrizia Righetti, già dalla prossima settimana la situazione dovrebbe gradualmente migliorare con la consegna dei medicinali in questo momento introvabili. "Alcuni farmaci sono mancanti – dice la Righetti – e non sono solo quelli da banco. Il Brufen 600 è un farmaco non da banco, a questo dosaggio, ed è mancante. Il motivo, probabilmente, si può attribuire al fatto che è stato prescritto molto per la terapia domiciliare del Covid e quindi c’è stato un aumento della domanda al quale non è corrisposto un aumento equivalente della produzione. Oltre al Brufen sono stati carenti dei prodotti per fare l’aerosol, dal Fluimucil al Clenil, ma abbiamo potuto ovviare utilizzando farmaci prodotti da altre ditte, o con gli equivalenti. Stessa cosa l’abbiamo fatta con il Brufen, anche se adesso pure l’equivalente non ce lo abbiamo, ma tra qualche giorno dovrebbero ricominciare a riconsegnare. Credo, infatti, che dalla prossima settimana ci sarà uno sblocco. Il Nurofen sciroppo per bambini – continua la presidente provinciale di Federfarma – che a volte non c’è e a volte sì, lo abbiamo sostituito con la produzione in farmacia della preparazione galenica. Questo dimostra come le farmacie si siano attivate per risolvere il problema della carenza, o trovando gli equivalenti, o producendo in proprio i farmaci possibili da produrre. La tachipirina, invece, non è mancante, mentre lo è stata quella per bambini in alcuni dosaggi e anche lo sciroppo, ma adesso no. Ci sono poi i mancanti cronici che non rientrano in quelli per i quali aumenta la prescrizione in certi periodi: in questo momento, ad esempio, non abbiamo un antiepilettico. C’è anche chi non vuole l’equivalente, che per definizione ha lo stesso principio attivo del farmaco brand. Comunque – conclude – a nome di Federfarma mi sento di dire che le farmacie hanno cercato di trovare sempre una soluzione per gli utenti in caso di farmaci non disponibili". La linea del Ministero della salute, che ha convocato un tavolo di lavoro permanente, è quella di individuare i farmaci che registrano una reale carenza e provvedere con interventi di risposta a breve e medio termine per far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini. Lorenza Cappelli