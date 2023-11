Così Casalmaggiore ha rialzato la testa

Ritorno al successo per la Trasportipesanti Casalmaggiore. La ragazze allenata da Marco Musso, reduci dalla pesante confitta casalinga, nel turno infrasettimanale, con l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo, si sono riscattate imponendosi in casa del Bisonte Firenze. Malwina Smarzek, top scorer assoluta dell’incontro con 16 punti, ha guidato la squadra lombarda a un colpo esterno fondamentale per restare in corsa per i playoff. Bene anche Linda Manfredini con due muri e due ace.

BISONTE FIRENZE- TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 0-3 (11-25, 21-25, 20-25).