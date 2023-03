"Così dobbiamo rinnovare le imprese"

"Rinnovare oggi". Ricambio generazionale, evoluzione digitale e welfare aziendale sono stati i temi al centro del convegno, all’hotel Smeraldo, coordinato dal fondo nazionale Confesercenti per la formazione dei lavoratori e la crescita aziendale. Una iniziativa voluta dalla Confesercenti provinciale Ascoli e Fermo con la partecipazione delle imprese marchigiane. FonTer ha partecipato con i vertici del fondo, il presidente nazionale Marco Pasi e il direttore nazionale Massimiliano Marcucci. Presenti le parti sociali dell’ente bilaterale delle Marche, Filcam Cgil, Uiltucs e Cisl, l’assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini, il presidente della Camera di Commercio unica delle Marche Gino Sabatini, il presidente regionale della Confesercenti Sandro Assenti, il direttore generale della Banca del Piceno Franco Leone Salicona. Intervenuti il professore Mario De Caro, Renato Bonanni e Riccardo Montanari. Protagonisti nel focus gli imprenditori Tomas Orsolini, Antonia Fanesi e Graziano Neroni che hanno riconosciuto la necessità di intervenire in questo preciso momento storico con percorsi altamente formativi per i propri lavoratori con risorse del fondo in aiuto allo sviluppo delle imprese. Fonter nasce per rispondere alle esigenze delle microimprese e lo fa già con una programmazione nel 2023, ad aprile l’uscita del bando per le imprese neo aderenti con un milione di euro. "Le micro imprese – ha spiegato Elena Capriotti, direttore provinciale Confesercenti – rappresentano il 90% del tessuto economico marchigiano che deve essere pronto a rispondere all’offerta turistica-commerciale gestendo il ricambio generazionale, l’età media dei titolari è intorno ai 65 anni, ma devono stare sul mercato digitalizzate per attirare clientela e turismo".

Si rende necessario un intervento congiunto, come ha dichiarato l’assessore Antonini, di una Regione pronta ad emanare bandi su welfare e digitalizzazione in maniera complementare, un fondo, in questo caso di Confesercenti e delle parti sociali FonTer che accompagni con la formazione gratuita la trasformazione delle piccole imprese. "E’ necessario far tornare ad essere appetibile questo lavoro con la riqualificazione di alcune figure professionali", ha sottolineato il presidente Fonter Pasi. "La Confesercenti è sempre vicina al lavoro, agli interessi, ai problemi di tutti i propri associati. Digitalizzazione, welfare e ricambio generazionale sono temi che devono spesso affrontare le aziende, insieme a FonTer, partner in questo convegno, abbiamo voluto raccontare queste problematiche anche attraverso casi di impresa. Un momento di confronto e crescita. Siamo contenti dell’ampia partecipazione, il nostro lavoro è stare sempre accanto alle imprese e le imprese possono contare sul lavoro dell’associazione".

s. v.