"Così evitiamo una pioggia di sfratti"

Si aggrava l’emergenza abitativa nei Comuni e in molti casi si tratta degli strascichi dovuti al periodo dell’aumento spropositato delle bollette che hanno fatto saltare i canoni di locazione. "Un problema che emerge in maniera molto evidente – afferma il dotto Igor Vita, responsabile dell’Area 1 del comune di Grottammare – I Comuni fanno rete attraverso l’Ambito sociale, che sta mettendo in campo progetti importanti di housing First (innanzitutto la casa) per dare una risposta a questo tipo di emergenza, anche attraverso le associazioni che riescono ad avere disponibilità di case temporanee per affrontare l’emergenza delle famiglie con minori. Tutti gli anni veniva stanziato un fondo dal Governo per il sostegno alla locazione, ma nel 2023 è stato definanziato. Si sperava nell’intervento della Regione, che non vi è stato, così il comune di Grottammare, come ha fatto anche San Benedetto, si è sostituito allo Stato per evitare una pioggia di sfratti".

Torniamo all’Housing First che ha lo scopo di aiutare persone senza dimora ad accedere facilmente all’alloggio temporaneo. A Grottammare il progetto è stato finanziato con fondi del Pnrr per 176mila euro. E’ stato presentato dall’Ambito e il Comune ha aderito destinando una parte di Palazzo Ottaviani, in via Sant’Agostino, per la realizzazione di 3 abitazioni. Il resto del palazzo è già destinato all’edilizia popolare ed è in fase di ristrutturazione. I lavori partiranno dopo la firma dell’accordo tra Ambito e Comune e dopo le procedure d’appalto dei lavori. I 3 appartamenti saranno vincolati per 20 anni al progetto di Housing First.

"Il tema dell’emergenza abitativa costituisce una delle maggiori emergenze di questo periodo – ha commentato l’assessore ai Servizi Sociali Monica Pomili – e i nostri sforzi, anche in sinergia con altre realtà del territorio, sono tutti mirati a dare quante più risposte possibili a chi si trova ad affrontare un momento di difficoltà. Proprio per questo nel 2023 siamo anche intervenuti con 54.000 euro per compensare il taglio effettuato dal Governo per il sostegno alla locazione".

Al momento a Grottammare è vigente una graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare sovvenzionata con 80 richiedenti in attesa. Due alloggi sono stati già assegnati mentre altri 5 saranno assegnati dopo che l’Erap avrà provveduto alla loro sistemazione. La graduatoria per l’edilizia agevolata è in fase di istruttoria e sono disponibili 3 alloggi.

Marcello Iezzi