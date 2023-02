"Così i ragazzi si mettono in gioco affrontando temi importanti"

Tra i soggetti che sostengono l’iniziativa ‘Cronisti in classe’ del Resto del Carlino ce n’è una particolarmente importante, perché rappresenta l’intera regione.

Stiamo parlando della Camera di Commercio delle Marche, nata nel 2018 dalla fusione dei cinque enti camerali provinciali, che rappresenta circa 200mila imprese. Cifra impressionante se si tiene conto delle dimensioni della nostra regione.

A presiederla è Gino Sabatini, imprenditore edile originario di Offida.

Presidente Sabatini, qual è il senso del vostro sostegno alla nostra iniziativa?

"Si tratta di un’iniziativa molto interessante, perché consente ai più giovani di mettersi in gioco affrontando temi importanti, stimolandone la curiosità, e spingendoli ad essere critici e attenti nei confronti della realtà che li circonda. E chissà che un piccolo ‘cronista’ di oggi non diventi un grande giornalista di domani...".

Questi ‘campionati di giornalismo’ sono dunque un modo per far sviluppare il senso critico dei ragazzi, per fargli osservare le cose in modo più consapevole?

"Credo che l’iniziativa gli permetta di approfondire le dinamiche della vita comune. E poi è sempre una bella cosa vedere i giovani mettersi in discussione. Noi adulti abbiamo il compito di valorizzarli, in particolare nella loro capacità di analisi".

Cosa che forse riesce meglio attraverso uno strumento come il giornale cartaceo piuttosto che tramite una pagina ‘virtuale’ che si scorre velocemente sul uno smartphone o su un tablet.

"Con la digitalizzazione dei mezzi informativi le cose sono cambiate. La pandemia non ha fatto che aumentare, ad esempio, l’utilizzo dei social network. Ma credo che sia importante anche tornare a sfogliare la carta stampata. Una ‘fredda’ immagine su uno schermo non sarà mai come la pagina di un giornale cartaceo".

Magari per sapere qualcosa di più sulla Camera di Commercio, un soggetto di fondamentale importanza per le Marche.

"Sì, anche perché la Camera di Commercio non è più quella di una volta, prima della riforma. I numeri sono superiori, e le dinamiche sono di grande rilevanza a livello regionale, ma anche nazionale. Non dimentichiamo che siamo il quinto ente camerale italiano per numero di iscritti".

Avete sconfitto anche i campanilismi, duri a morire nelle Marche.

"Penso che la regione debba dare un’immagine unica di sé all’esterno. Lavorare insieme fa conseguire maggiori risultati. Ma questo non vuol dire che i vari territori debbano rinunciare alla loro identità".