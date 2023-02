"Così il generale Dalla Chiesa mandò a monte il piano dei nazisti"

È una storia che parte da lontano, quella sulla vita da partigiano del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel 1943, prima che diventasse generale in trincea contro le Br e la mafia, per poi trovare la morte nell’attentato del 1982, il giovane Dalla Chiesa comandava la stazione dei carabinieri di San Benedetto. In pochi sanno che fu lui a mandare a monte il piano dei tedeschi: "I nazisti volevano scendere da Ancona per arrivare a San Benedetto e requisire i pescherecci, che volevano trasformare in dragamine" racconta Pietro Perini, figlio di Spartaco. Dalla Chiesa venne a conoscenza del piano dei tedeschi il 4 ottobre ‘43, durante una riunione presso la scuola di avviamento marinaro che Giovanni Nebbia (membro della banda Gran Sasso) aveva messo a disposizione. Il giovane carabiniere fece presente che "i tedeschi sarebbero risaliti da Ancona per sequestrare i motopescherecci. Fu deciso immediatamente di partire – recita una pagina di diario del generale – e il Nebbia ed io ci adoperammo per avvertire equipaggi ed armatori", che avvenne nella notte. Il Nebbia e il futuro generale riuscirono nel piano: a mezzanotte, le imbarcazioni presero il largo e Dalla Chiesa venne dichiarato contro il regime nazifascista e condannato a morte in contumacia: "I tedeschi risalirono subito a lui, perché era l’unico a sapere del piano" sottolinea Pietro, presidente dell’Anpi di Ascoli. Era troppo rischioso restare nelle Marche: così, il giovane carabiniere trovò riparo in Abruzzo.

"Il generale si rifugiò in una soffitta di via Roma, in casa Corsi, a Martinsicuro. Lì – spiega Perini – lo raggiunse mio padre, che, reduce dalla Russia, si salvò dall’imboscata dei nazifascisti a Colle San Marco, dove si svolse una battaglia campale tra partigiani e tedeschi". Questa storia, Pietro l’ha scoperta per caso.

Il giorno della visita dell’allora capo dello Stato Pertini – forse era il ’76 – squillò il telefono di casa Perini e rispose Pietro. Dall’altra parte, una voce maschile e sconosciuta sghignazzava chiedendo se fosse "casa Pertini (con la ‘t’). Io risposi di no – prosegue Pietro – e la voce continuò a parlare di Spartaco Pertini. Io, scettico, passai la cornetta a papà, che iniziò a piangere. Seppi solo dopo che era il generale Dalla Chiesa. Chiamava da Milano per dire che era grazie alla loro resistenza se il presidente Pertini visitava il sacrario partigiano di Colle San Marco".

Un’amicizia, quella tra Spartaco e Carlo Alberto, rimasta sopita per 40 anni: "Quando lo incontrammo a Milano, era ai vertici dell’Arma e ricordammo di quando papà lo salvò, organizzando (con dei pescatori) un imbarco alla foce del Tronto, a Martinsicuro. Verso Brindisi, su una tartana, partirono papà, il generale e il principe Ruffo di Calabria". A Brindisi, Dalla Chiesa ritroverà il padre e ospiterà per due mesi Spartaco. Che poi conobbe Badoglio, al quale raccontò di San Marco. Fu così che nel ’44, il capo del governo chiese a Perini di entrare a far parte dell’IS9 britannico, l’intelligence inglese, e "mio padre – conclude Pietro – divenne lo 007 che smantellò la rete di spionaggio tedesca del centro Italia".

Nicolò Moricci