"Così interveniamo sul torrione. Per i turisti un panorama unico"

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizie dei consistenti finanziamenti ricevuti dai comuni di Ripatransone, Massignano, Montefiore dell’Asco, Cupra Marittima e Acquaviva, dal Gal Piceno per investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Oggi il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini ci spiega l’intervento che sarà eseguito nel torrione, e che permetterà ai residenti e ai turisti di ’accedere’ a un panorama unico dai monti al mare. "L’ultimo intervento eseguito tra il dicembre 2020 e marzo 2021 ha compreso la bonifica completa della consistente quantità di guano depositato nello spazio interno definito dal livello superiore al fornice, le cui aperture libere sono state dotate di infissi molto sottili, al fine di proteggere il manufatto dalle colonie di volatili – spiega Lucciarini – L’attuale intervento contempla unicamente l’inserimento di un nuovo manufatto in ferro al fine di consentire ad utenti e turisti l’accesso al livello superiore della porta, ora non direttamente accessibile. Ciò consentirebbe agli utenti di apprezzare i pregevoli caratteri costruttivi del manufatto, ma anche le valenze paesaggistiche del contesto, fruibili dalle finestrature e bombardiere esistenti".

Il costo dell’intervento programmato, i cui lavori a breve saranno affidati in appalto, ha un importo di 60mila euro, di cui 10mila a carico del bilancio comunale. La porta di Monte Antico dove si trova il torrione, era uno dei cinque accessi al centro urbano di Ripatransone dal sistema difensivo ed ha subìto un processo di ’isolamento’ nei primi anni del Novecento, quando le esigenze della meccanizzazione hanno comportato la realizzazione di una strada di collegamento a Grottammare, previa la demolizione di un consistente tratto di cortina muraria. Tracce sono ancora visibili sul fianco nord del torrione.

Marcello Iezzi