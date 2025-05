"Così la società è invendibile"

La verità è che l’Ascoli è invendibile. Adesso lo abbiamo capito tutti. Non siamo stupidi. Il sindaco ha delle responsabilità con questo teatrino inutile, come quello dell’anno scorso, che non ha affatto portato niente di buono. Da quello che ho capito Pulcinelli chiede 10 milioni di euro e quindi qualsiasi tentativo di cessione è impossibile davanti ai 14 milioni di debiti complessivi di cui ho appreso notizia leggendo i giornali in questi giorni. L’attuale parco giocatori vale praticamente zero. Spero realmente che imprenditori del territorio come Faraotti e altri stavolta smettano davvero di alimentare questo disastro. Nessuno deve fare più sponsorizzazioni a questa società.