"Così mandi via gli altri clienti"

Federico Palestini gestisce a Porto d’Ascoli uno dei ristoranti di pesce più ricercati dalla clientela, la Caserma Guelfa, ed è ritenuto uno dei testimoni più autorevoli della tradizione del brodetto alla sambenedettese. Anche il suo locale deve fare i conti con clienti che prenotano, ma poi non si presentano all’appuntamento, spesso senza nemmeno avvisare o, nella migliore delle ipotesi, facendolo proprio a ridosso dell’orario indicato per il pranzo o la cena. "E’ una pessima abitudine con la quale dobbiamo fare i conti un po’ tutti noi ristoratori; anche tanti miei colleghi di San Benedetto segnalano questo grosso problema che complica la nostra organizzazione ma talvolta arreca anche danni economici rilevanti" racconta Palestini. "Potrei raccontare tanti episodi, premettendo comunque che con la maggior parte della clientela il rapporto è ottimo". Il problema delle disdette non comunicate riguarda principalmente l’estate. Mentre nel resto dell’anno i ristoratori lavorano essenzialmente con una clientela conosciuta, fidelizzata, l’estate è la stagione del turismo e San benedetto si riempie di forestieri che, pur benvenuti, non sempre si dimostrano rispettosi. "Capita di ricevere telefonate di prenotazione per tavoli da 10 e oltre persone alle 17 e poi alle 20,30 richiamano per disdire, senza una giustificazione plausibile e senza che a loro costi nulla. Capite che se nel frattempo hai mandato via altri clienti che volevano mangiare, dicendo loro che non c’era più posto, il problema è grande. Ultimamente – racconta Palestini – ho avuto una prenotazione per una comunione, ma nonostante io li abbia poi richiamati per fare il menù, sono letteralmente scomparsi". I problemi sono diversi. "Mi è capitato un tavolo da undici: hanno ordinato per quattro, ma tutti hanno mangiato un po’. Gli altri sette non volevano pagare nemmeno il coperto, pur se gli avevamo apparecchiato di tutto punto. Hanno chiamato i carabinieri che però mi hanno dato ragione". Come ci si difende dalle disdette non tempestive? "E’ difficile, sarebbe da chiedere a garanzia la carta di credito, come nei ristoranti stellati, magari cominceremo a farlo. Noi intanto ci facciamo lasciare il numero" conclude chef Palestini.

Peppe Ercoli