"Così mio figlio ha visto quel corpicino nel canale"

Ascoli, 31 agosto 2024 – "Era tra l’erba, mio figlio ha visto la sua piccola mano e ha capito che era il bimbo che stavano cercando, ormai era senza vita". La signora Ida Buondi ci racconta quei terribili momenti vissuti. San Pio X è una comunità scossa, che non si dà pace per una tragedia troppo grande, come quella che l’ha investiti domenica sera con la morte del piccolo Tobi. Una tragedia difficile da elaborare. La comunità non si è risparmiata, tutti hanno cercato disperatamente di ritrovare il piccolo Tobi in vita, purtroppo non è andata così. Abbiamo chiesto alla mamma del signore che ha ripescato il bimbo, Ida Buondi, cosa ricorda di quei drammatici momenti.

Signora Buondi, cosa è successo domenica?

"Erano le 16.30, quando siamo stati richiamati dalle voci delle persone che stavano setacciando il territorio, stavano cercando disperatamente il bambino, mi sono affacciata e ho visto, con mia grande sorpresa, che tra gli alberi di ulivo c’erano tantissime persone che cercando il piccolo Tobi, urlavano il suo nome. Ho avuto subito un brutto presentimento che il bambino fosse caduto nel canale".

Forse questo presentimento è dettato dal fatto che il canale rappresenta un pericolo che la gente del luogo conosceva?

"No, ho sentito dentro di me forte questa preoccupazione. Più sentivo le voci, più la paura che fosse nel canale mi assaliva. L’ho detto a mio figlio. Lui come tante altre persone del luogo si è subito prodigato nella ricerca, visto quanto gli avevo detto si è concentrato sul canale, dietro di lui, due coniugi: due medici di Foligno, che erano in macchina e si erano fermati per capire cosa stesse succedendo, alla vista di tutta quella gente. Quando gli ho detto che stavano cercando un bimbo disperso, non hanno perso tempo, anche loro sono andati dietro a mio figlio e si sono messi alla ricerca".

Erano presenti anche loro al ritrovamento?

"Quando il piccolo è stato ripescato hanno cercato disperatamente di rianimarlo, ma il bimbo era rimasto per troppo tempo nell’acqua, non c’è stato nulla da fare".

La comunità di San Pio X non si è risparmiata, tutti hanno fatto la loro parte, nella speranza di ritrovare il piccolo in vita, purtroppo la storia è andata diversamente.