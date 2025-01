"Così pensiamo al nostro territorio"

Sono iniziati in modo entusiasmante i festeggiamenti per i 120 anni della BCC Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano. Un avvio del programma davvero molto partecipato che ha visto al teatro ’Luigi Mercantini’ di Ripatransone, i massimi vertici dell’Istituto di Credito a livello locale, regionale e nazionale, con la presenza di autorità civili e religiose. E’ stata anche l’occasione per fare il punto sull’andamento della Banca, per ricordare le origini e guardare al futuro. "Il nostro obiettivo è crescere sul territorio e di continuare a servirlo – ha affermato il direttore della Bcc Vito Verdecchia – Siamo una sintesi tra persone e territorio, quindi siamo una comunità che vogliamo continuare a servire. Siamo una piccola realtà fatta da 61 persone che opera su un territorio che va da San Benedetto fino a Fermo, abbiamo 7 filiali, un prodotto bancario lordo di circa 650 milioni di euro. Tra i progetti futuri, abbiamo ricevuto l’autorizzazione della Capogruppo ad aprire un nuovo sportello nel comune di Sant’Elpidio a Mare, frazione Casette d’Ete e quindi saremo impegnati anche nel crescere sul territorio".

Molto soddisfatto anche lo storico presidente Michelino Michetti: "Siamo rimasti una banca locale, non ci siamo montati la testa per diventare grandi, abbiamo cercato di fare il profitto per espanderci sul territorio locale in ossequio ai principi dei nostri padri fondatori. Nel 1905 – ricorda Michetti – 20 persone, di cui 9 sacerdoti, fondarono l’allora Cassa Rurale e Artigiana. L’evoluzione dei tempi ci ha portati a essere Credito Cooperativo e noi con orgoglio stiamo cercando di portare avanti quelli che erano i principi ispiratori dei fondatori. Abbiamo acquisito la Banca del Fermano, così ci siamo estesi in quella zona molto ampia, ben servita sulla costa. In realtà con il territorio precedente ci sentivamo un po’ stretti".

Il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini parla di giornata memorabile per la Banca, per città di Ripatransone e per tutto il territorio. "E’ una istituzione al servizio del territorio che supporta tutte le diverse iniziative delle aziende di privati che hanno bisogno di un Istituto di Credito veloce, sicuro e collaborativo con i cittadini. Come amministrazione abbiamo potuto realizzare diversi interventi grazie alla Banca che ci ha sostenuto economicamente come nella ristrutturazione del Teatro Mercatini e la costruenda area di servizio".

Marcello Iezzi