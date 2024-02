"Così ridisegniamo Folignano"

"Stiamo ridisegnando il cuore pulsante di Folignano". Così il sindaco folignanese Matteo Terrani annuncia i progetti di rigenerazione urbana che stanno andando avanti su tutto il territorio comunale. Si avviano a conclusione, ad esempio, i lavori nella parte superiore del Belvedere, poi ci si sposterà su piazza Dari e presso lo spazio davanti all’ex municipio dove sorgerà la nuova piazza. L’intervento per il Belvedere gode del finanziamento Pnc per il Comune di Folignano di un milione e 160mila euro. "La ditta incaricata sta lavorando ogni giorno con i propri mezzi per assicurare la riapertura in tempi rapidi – spiega il primo cittadino –. Nelle prossime settimane contiamo di riaprire la parte superiore del Belvedere per poi proseguire i lavori nella parte sottostante. I materiali usati sono il travertino e la pietra di Luserna".