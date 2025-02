Così rinasce l’ultimo tratto del lungomare

Una riunione tra amministrazione comunale e tecnici dell’azienda ha di fatto avviato il countdown per la riqualificazione dell’ultimo tratto del lungomare di San Benedetto. Si è infatti svolto alla fine della scorsa settimana un incontro tra l’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e la Gentile Srls, l’azienda di Isernia che si occuperà dell’intervento. Il progetto, dal costo complessivo di circa 2 milioni di euro, prevede non solo il miglioramento della rete dei sottoservizi, ma anche un restyling estetico dell’area, con l’installazione di nuove pavimentazioni, arredi urbani e illuminazione green. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il lungomare più accogliente sia per i turisti che per i residenti. I lavori procederanno secondo un cronoprogramma ben definito. Fino all’inizio della stagione turistica gli operai saranno al lavoro, poi ci sarà uno stop estivo a partire da giugno 2025 per non interferire con l’afflusso di visitatori. L’attività riprenderà in autunno e andrà avanti fino a giugno 2026, quando scatterà una nuova sospensione per consentire lo svolgimento della stagione estiva. Dopo questa ulteriore pausa, i cantieri ripartiranno in autunno con l’obiettivo di concludere definitivamente l’intervento entro l’inizio del 2027.

Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Tonino Capriotti, ha espresso fiducia sul rispetto delle tempistiche previste: "Nei prossimi giorni tutto sarà definito in maniera più precisa ma siamo ottimisti su più fronti di riuscire ad eseguire tutto l’intervento nei tempi che ci siamo dati". L’intervento prende il via dopo una lunga pausa dovuta a complicazioni seguite alla fine dei lavori precedenti, eseguiti da un’altra ditta. Ora, con l’affidamento alla Gentile Srls, si punta a superare le criticità e dare finalmente una nuova veste all’area interessata. Nel frattempo, è stato confermato che la corsia attualmente occupata dai lavori sul ponte dell’Albula sarà liberata entro il 16 marzo, giorno in cui si terrà la tappa sambenedettese della Tirreno-Adriatico. L’intervento di consolidamento e messa in sicurezza del ponte sul lungomare sta procedendo secondo il cronoprogramma stabilito. Una volta terminata questa prima fase, prenderà il via la seconda, che riguarderà la corsia in direzione est. L’amministrazione comunale si dice fiduciosa sulla riuscita dell’intervento, che punta a trasformare il lungomare in un’area più moderna e funzionale, garantendo maggiore attrattività turistica e migliorando la qualità della vita per i residenti.

Emidio Lattanzi