"Così si lasciano i piccoli a morire di stenti nei nidi"

"Si tratta di un escamotage per bypassare il dibattito parlamentare, la realizzazione del sogno dei cacciatori accaniti e estremisti che ci riporta indietro di 80 anni" dice Danilo Baldini, responsabile regionale Marche della Lega abolizione caccia. "Così si potrà cacciare senza più regole, e questa è una cosa gravissima. Ampliare alle zone urbane è pericoloso e diseducativo, utilizzare animali vivi da richiamo per gli altri, non ascoltare più gli esperti, tutto questo non ha senso". La proposta dall’onorevole Bruzzone ha sicuramente smosso gli animi. "La cosa più grave è che con questa proposta si eliminano i controlli che sottoponevano le situazioni al giudizio del Tar. Per cui non si potranno più fare ricorsi, cosa che invece noi spesso facevamo vincendo in tribunale. Poi non si rispetterà neanche l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, quindi i pareri scientifici". Ma com’è la situazione da noi? "Anche qui i cacciatori sono diminuiti tantissimo, secondo l’ultimo censimento non sono più di 15mila in regione. Quindi un costante calo. Ma anche qui si fanno gli interessi di cacciatori e armieri".

Da un punto di vista tecnico, si esprime il faunista Nazzareno Polini: "Ci sono vari problemi, abolire il fermo caccia ha delle grandi ripercussioni sulla riproduzione degli animali, di tutti gli animali. Si uccidono neogenitori e dunque si lasciano morire i figli di stenti. Fare questa cosa non ha senso, si procede solo verso l’estinzione. E poi, dal punto di vista pratico, attraverso le ‘selezioni per specie dannose’, tipo il cinghiale, la caccia è sempre aperta e consentita, anche durante i periodi di fermo. Quindi che senso ha modificare tutto ciò? Usare gli animali che vengono trattati in modo barbarico come richiami (uccelli che vivono dentro mini gabbiette per essere usati come esche) è appunto una pratica barbara – e conclude –. Il Tar fa ad oggi il lavoro che deve fare, controlla che non ci siano illeciti, controlla il calendario venatorio. La caccia è stata vietata in alcuni periodi in base alla biologia degli animali, spesso anche per far aumentare una specie".

E poi, torna la questione ‘lupi’. "Abbassare lo status di protezione del lupo, come propone la Commissione europea, sarebbe una decisione fondata non su solide basi scientifiche, ma su motivazioni squisitamente politico-elettorali. La proposta dev’essere quindi respinta: invece devono essere promosse, finanziate e rigorosamente applicate misure per assicurare la convivenza tra comunità locali e lupi". Questa parte della nota indirizzata al governo italiano firmata dalle associazioni ambientaliste Enpa, Federazione nazionale pro natura, Lav, Legambiente, Leidaa, Lndc animal protection, Oipa e Wwf.

Polini, come cambia la situazione in zona? "Se declassiamo il lupo sarà sono un problema in più per l’uomo: le persone saranno più autorizzate ad abbatterli, il nucleo familiare del lupo si indebolirà e questo porterà gli esemplari a cercare fattorie, prede semplici, carcasse lasciate vicino le abitazioni. Serve precauzione nello smaltimento dei rifiuti e nei recinti, il lupo non è pericoloso per noi".

