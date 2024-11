"Così tornerà il corpo di Galletti"

L’autopsia eseguita sulla salma di Massimiliano Galletti, deceduto lunedì 28 ottobre nell’ospedale di Kiev, ha confermato le circostanze della morte, ovvero che è avvenuta a seguito delle devastanti lesioni provocate dalla deflagrazione di una granata. Il referto ufficiale dell’esame autoptico è stato già consegnato all’ambasciata italiana in Ucraina. Ora si lavora per il rientro della salma in Italia, cosa piuttosto complessa, ma la famiglia si è affidata a una ditta specializzata, il Centro del funerale di Gheri Merlonghi, di Milano il cui proprietario è un sambenedettese. "Riporteremo il feretro di Massimiliano Galletti via terra, poiché gli spazi aerei sono chiusi – ha affermato Gheri Merlonghi – L’agenzia nostra referente in Ucraina porterà la bara attraverso il confine con la Polonia e una volta arrivato al confine italiano la prenderemo in consegna noi e in poche ore saremo a San Benedetto". Circa i tempi al momento non è possibile fare una previsione, poiché le cose da fare sono davvero tante e complicate trattandosi di un paese in guerra e che ha regole piuttosto restrittive.

"Quello che deve essere fatto in Italia è già tutto predisposto, le pratiche sono chiuse – aggiunge Gheri Merlonghi – Lunedì mattina ci sarà un mio incaricato che andrà nell’istituto di medicinale legale a ritirare i documenti che dovranno essere tutti tradotti in lingua italiana e vidimati, si dovrà fare il certificato della natura della morte, il permesso di seppellimento, e poi la bara dovrà essere trasportata all’ambasciata per l’identificazione del cadavere. Insomma sono tante le cose da fare. Ci siamo affidati anche alla parte politica per accelerare le procedure, affinché ci diano la priority, ma al momento non è prevedibile il giorno in cui Massimiliano Galletti potrà rientrare in patria. Tutti i canali sono stati attivati, ma questi giorni di festa non ci hanno aiutato". Se da un lato viene data per certa la data del decesso, il mese di ricovero in coma nell’ospedale di Kiev, la natura delle lesioni subite a causa delle schegge prodotte dall’esplosione di una granata lanciata dai soldati russi con un RPG, dall’altra non viene confermata la zona dei combattimenti dove Galletti è rimasto ferito. "Ci è stato detto nelle vicinanze di Kharkiv – afferma l’avvocato della famiglia della vittima Carla Tiboni – ma noi non abbiamo la certezza per cui usiamo ancora il condizionale. Non ci confermano nulla, forse perché in quelle zone ci sono ancora in corso le operazioni di guerra". Al momento si tratta di dettagli di secondo piano, tutti sono concentrati nel disbrigo delle pratiche per il rimpatrio del feretro.

Marcello Iezzi