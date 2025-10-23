Cossignano onora Joseph Fausti. Cimeli del soldato italo-americano

Nella chiesa dell’Annunziata di Cossignano si è tenuto il convegno dedicato alla memoria di Joseph Fausti, soldato americano di origini cossignanesi che prese parte alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Joseph Fausti, nato a New York da genitori cossignanesi (Pasquale Fausti e Sestilia Pellei), emigrati negli Stati Uniti nel 1910, prestava servizio a Napoli negli ultimi mesi della guerra. In quei giorni, gli furono concessi alcuni giorni di licenza e, spinto dal desiderio di conoscere la terra dei suoi genitori, decise di fare autostop fino a Cossignano per incontrare i parenti. Durante la cerimonia, la famiglia Fausti, giunta dagli Stati Uniti, ha voluto donare al comune di Cossignano una serie di preziosi cimeli appartenuti a Joseph: la giacca dell’esercito americano, le lettere inviate ai genitori, alcune fotografie, le medaglie ricevute e altri ricordi personali. La nipote di Joseph, Mary Jo Marino, ha consegnato ufficialmente gli oggetti nelle mani del sindaco Roberto Luciani, mettendo in risalto l’importanza di mantenere vivo il legame tra la famiglia e la terra d’origine. "Cossignano è sempre stato nel cuore di mio zio – ha dichiarato la nipote – e per noi è un onore che i suoi ricordi trovino qui una casa". I cimeli saranno ora custoditi dal Comune e successivamente esposti nel nuovo museo civico in progetto.

ma. ie.