"Costi mensili da 2mila euro"

La Pasticceria Picena dei fratelli Gabriella e Roberto Bruni, è uno dei punti di riferimento tradizionali nel centro storico di Ascoli. Il papà Vincenzo, tra l’altro dirigente dell’Ascoli Calcio ai tempi del Presidentissimo Costantino Rozzi, l’ha fatta conoscere ed apprezzare per la bontà delle sue paste e la genuinità dei suoi dolci.

Gabriella, che ne pensa di questi aumenti che tante pasticcerie del centro storico di Ascoli hanno annunciato per le prossime settimane?

"Noi abbiamo leggermente aumentato lo scorso anno per metterci in linea con le altre pasticcerie, ma non si può tirare troppo la corda. È vero che i costi dell’energia elettrica e del gas incidono tantissimo nelle spese mensili delle pasticcerie perché i costi fissi sono alti e nel nostro caso si aggirano addirittura intorno ai 2.000 euro al mese. Per fortuna abbiamo una clientela ormai fidelizzata che continua a darci fiducia, ma non è che si può arrivare ad una cifra fuori mercato per un bignè al cioccolato. Le torte le abbiamo mantenute a 22 euro al chilo ed è un prezzo più che buono per un prodotto fresco preparato sul momento".

Il prezzo del cacao sta incidendo così tanto?

"Tantissimo. Nell’ultimo anno si è alzato tanto da arrivare a 25 euro al chilo. Roba che una pasta dovremmo farla pagare 3 euro. Quello che si è alzato tanto è il prezzo dei cioccolatini che sono aumentati tantissimo e le previsioni degli analisti dicono che per il 2025 il cacao è destinato a diventare ancora più caro."

Siete pronti con i dolci di Carnevale?

"Sono già due settimane che i nostri clienti ci chiedono i ravioli di crema e di castagne. Noi li facciamo a mano come facevano le nostre nonne, con la macchinetta della sfoglia e un ripieno gustosissimo".

v. r.