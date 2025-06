Costituzione in dono ai 18enni

A Montefiore dell’Aso la festa della Repubblica è stata celebrata nel segno della Costituzione e con gesti simbolici e partecipati. In Comune tutto il Consiglio, presieduto dal sindaco Nazzareno Ciarrocchi ha donato ai neo diciottenni la Costituzione Italiana. Un momento solenne avvenuto in collaborazione con la sezione comunale dell’Avis. La presidente Alice De Carolis parlando ai ragazzi ha ricordato che è un ‘dovere sociale’ spendere del tempo per il prossimo e tante sono le forme di volontariato che il paese offre, tra queste la possibilità di diventare donatori e far parte dell’Avis Comunale. La giornata è stata anche il momento in cui mostrare il Municipio nella sua veste di luogo architettonico non solo votato all’amministrazione del territorio, ma anche come spazio in cui si conversa con la storia del luogo.