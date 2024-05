’Costruiamo il futuro’. I ragazzi in prima linea

Anche il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella ha partecipato, a sorpresa, a ’Costruiamo il futuro, progettiamo il presente’, progetto promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e dalla Struttura Commissariale sisma 2016 rivolto ai ragazzi e alle ragazze che vivono e studiano nei territori dell’Appennino centrale. Dopo la tappa di apertura a L’Aquila, ieri mattina si è tenuto a Palazzo dei Capitani il secondo appuntamento dell’evento. L’incontro è stato l’occasione per far conoscere a 120 studenti delle scuole superiori di Ascoli i programmi europei Erasmus+ Gioventù e Sport e Corpo Europeo di Solidarietà nelle città del Centro Italia colpite dal terremoto e per illustrare le attività in corso da parte della Struttura commissariale nel cratere, il più grande cantiere d’Europa, che riguardano anche la ricostruzione e messa in sicurezza di numerosi istituti scolastici. Nel corso del convegno è intervenuta anche Alexandra Filotei, attrice sopravvissuta alla scossa del 24 agosto 2016, che ha raccontato agli studenti la sua esperienza che ha trasformato in uno spettacolo teatrale.

L’associazione Vicolocorto ha spiegato, attraverso la testimonianza diretta di alcuni studenti, le caratteristiche della mobilità europea mentre il titolare di un’azienda di Acquasanta Terme ha parlato del bando di NextAppennino che lo ha visto vincitore per un progetto dedicato al recupero e alla preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse. Dalla Struttura commissariale sisma 2016 fanno sapere che "il sisma si è abbattuto su comunità già provate dal lungo processo di spopolamento e per questo oggi, all’attività di ricostruzione del patrimonio edilizio, è necessario affiancare anche una articolata strategia di sviluppo sostenibile del tessuto sociale ed economico".

Il commissario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari ha detto che "l’esperienza all‘estero, una opportunità bellissima per molti giovani, vorremmo fosse una scelta, non una necessità, nella speranza che i nostri ragazzi possano formarsi, acquisire competenze e poi tornare per metterle a disposizione del proprio territorio e della Nazione. Poter partecipare ai programmi europei come Erasmus + e Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche a quelli nazionali come il Servizio Civile Universale, aiuta nel processo crescita delle competenze ed aumenta le opportunità di occupabilità".