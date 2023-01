Covid, crollo dei contagi in regione: numeri in picchiata anche nel Piceno

Continua a scendere, nelle Marche, il numero di nuovi casi di Covid-19: dopo il -41,8% della settimana precedente con incidenza di 86,9 casi ogni 100mila abitanti, tra il 20 e il 26 gennaio si è registrata un’ulteriore diminuzione del -41,3% e l’incidenza è passata a 50,9. A dirlo è il consueto monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Andando a dare uno sguardo alla situazione a livello provinciale, l’incidenza più alta c’è nel Piceno (60) dove, però, si assiste comunque a un calo del 33,3% dei casi rispetto alla settimana prima. Seguono Macerata (54; -38,4%), Ancona (50; -42,6%), Fermo (42; -51,4%) e Pesaro-Urbino (37; -37,1%). Continua l’ottimo trend anche sul fronte dei ricoveri. Seppure le Marche si pongano sopra la media nazionale, la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica scende da 10,9 a 9,1%. Ancora migliore la situazione per quanto riguarda l’occupazione di pazienti positivi nelle terapie intensive, già sotto media nazionale, che cala dall’1,3% allo 0,9%.

Tornando alla provincia di Ascoli, secondo il report settimanale della Regione, la scorsa settimana ci sono stati solo 112 nuovi contagi e in quasi tutti i comuni i numeri si sono drasticamente ridotti, e infatti gli attuali positivi sono: Acquasanta inferiori a 5, Acquaviva inferiori a 5, Appignano zero, Arquata inferiori a 5, Ascoli 29, Carassai zero, Castel di Lama inferiori a 5, Castignano zero, Castorano inferiori a 5, Colli inferiori a 5, Comunanza zero, Cossignano zero, Cupra inferiori a 5, Folignano inferiori a 5, Force inferiori a 5, Grottammare 9, Maltignano inferiori a 5, Massignano inferiori a 5, Monsampolo inferiori a 5, Montalto zero, Montedinove zero, Montefiore inferiori a 5, Montegallo zero, Montemonaco inferiori a 5, Monteprandone inferiori a 5, Offida inferiori a 5, Palmiano zero, Ripatransone zero, Roccafluvione 5, Rotella zero, San Benedetto 28, Spinetoli 5 e Venarotta zero.

Per quanto riguarda i vaccini anti-Covid infine, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,8% (media Italia 10,9%) a cui si aggiungono gli over 5 anni temporaneamente protetti, in quanto guariti da meno di 180 giorni, pari al 1,5%. La percentuale di popolazione over 5 anni che nelle Marche non ha ricevuto la terza dose di vaccino, fa sapere Gimbe, è pari a 12,7% (media Italia 12,2%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 4,4%.

Lorenza Cappelli