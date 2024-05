Covid e green pass fasulli. In 55 rischiano pene severe

C’era affollamento ieri mattina al tribunale di Ascoli dove erano presenti molte delle persone per la quali la Procura ha chiesto il processo nell’ambito dell’inchiesta sui Green pass fasulli. Si tratta del caso che ruota intorno al medico ascolano Giuseppe Rossi, che è peraltro recentemente scomparso. Era il mese di novembre del 2022 quando la Procura ha inviato l’avviso di chiusura delle indagini in merito a un brutto raggiro avvenuto in pieno periodo pandemico, quando gli stratagemmi per evitare di vaccinarsi contro il Coronavirus per uscire dalle restrizioni e soprattutto dagli ospedali pieni di malati avvenivano in tutta Italia, e il Piceno non è stato da meno.

Le altre 16 persone avevano infatti chiesto di patteggiare in fase di indagine, ammettendo le proprie responsabilità. Con la morte del medico, la richiesta di rinvio a giudizio riguarda le altre 55 persone, tra cui Maurizio Strappelli ritenuto l’intermediario fra il medico e i pazienti desiderosi di ottenere il Green pass senza sottoporsi a vaccinazione anti Covid. Molti avvocati hanno chiesto termini a difesa per valutare la strategia da adottare, considerato che le pene sono piuttosto importanti.

A tutti sono contestati in concorso i reati di falso ideologico, falso materiale commesso da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e la corruzione per atto contrario al dovere d’ufficio. Quest’ultimo reato in particolare comporta pene elevate, ma la legge prevede sconti di pena per chi in fase di indagine fornisce elementi utili per definire la vicenda oggetto d’inchiesta. Così hanno fatto i 16 che hanno chiesto nei mesi scorsi di essere interrogati, hanno fornito un contributo all’indagine, e infine hanno chiesto di patteggiare pene moderate che possono essere scontate con strumenti alternativi al carcere, per esempio i servizi di pubblica utilità.

