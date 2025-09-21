Covid, il lieto fine. I due fidanzati separati ora battezzano il figlio in una festa ad Arquata

Di Irene Cortellesi e Nicolas Giordani si occuparono le cronache nazionali nei mesi difficile che tutti vivemmo a causa del Covid. Lei risiedeva ad Arquata, lui a Preci, in provincia di Perugia. Ilaria studiava Mediazione linguistica internazionale all’università La Sapienza di Roma, mentre il fidanzato lavorava in un prosciuttificio del suo paese. Erano all’epoca fidanzati ma, come tutti, non potevano avere contatti se non attraverso videochiamate.

Celebre fu la foto che diffusero quando a maggio 2020 si incontrarono sotto i cartelli al confine fra Marche ed Umbria. Era da 60 giorni che non si vedevano di persona; scambiarono un abbraccio, un bacio e poi, nel ligio rispetto dei divieti dell’epoca, ognuno di nuovo a casa sua.

Un amore messo a dura prova dal Covid, come prima ancora dal terremoto del 2016 che ha distrutto Arquata e causato gravi danni anche a Preci. Un amore che però ha resistito a queste calamità e che questo sabato 20 settembre si è concretizzato in una festa a Capodacqua, frazione di Arquata.

Nel restaurato oratorio della Madonna del Sole, riaperto recentemente al culto, Ilaria e Nicolas hanno fatto battezzare il loro primo figlio, Davide. Erano anni che non venivano battezzati nascituri nella piccola frazione arquatana e allora è stato giubilo per la giovane e tenace coppia, per i familiari, per tutta la comunità arquatana. Un giorno di festa e speranza per questa giovane famiglia, che sia di buon auspicio per tutta la comunità dopo i cupi anni del terremoto e della pandemia.

Peppe Ercoli