Cpl Concordia e Simep assumono

Le posizioni più ricercate sembrano essere sempre più quelle manuali. Diverse le oppotunità di impiego, seppur a tempo determinato, presso aziende anche note. In particoare, la Simep Impianti srl ricerca due elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate, nel dettaglio operatori elettrico per la sostituzione di contatori di energia elettrica. E’ richiesta esperienza nel settore elettrico. Quelli proposti sono contratti a tempo determinato e pieno. Contatti: personale@simepimpiantisrl.it. In cerca di personale anche la Cpl Concordia soc. coop. che assume un saldatore di metalli speciali e leghe. Chi andrà ad occupare questo impiego si occuperà della saldatura in acciaio (Elettrodo, Filo, Tig e Puntatura) per componenti meccanici di impianti energetici e tubazioni del settore GasAcquaTeleriscaldamento. Si valutano anche profili jr da crescere con predisposizione a lavoro manuale e pratico e disponibilità a trasferte. E’ richiesta esperienza nel saldare acciaio e tubature, conoscenza dei principali metodi di saldatura a Elettrodo, Filo e Tig e minima esperienza nel montaggio e manutenzione meccanica. Quello proposto è un contratto a tempo determinato e pieno a Sant’Omero (Teramo). Contatti: Cell. 3666285420. Per candidarsi a ricoprire uno di questi incarichi o avere maggiori informazioni è necessario contattare il centro per l’impiego di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it, una Pec a regione.marche.centroimpiegoascolipiceno@emarche.it o rivolgersi al numero telefonico 0736352800.