Crac Santarelli, si va in tribunale Ad aprile l’udienza preliminare

E’ fissata per il 13 aprile l’udienza preliminare per il fallimento della Saco, già Santarelli spa. Il procuratore Umberto Monti e il sostituto Saramaria Cuccodrillo hanno chiesto il processo per Pietro Santarelli, per i figli Felice e Susi Santarelli e per i componenti del collegio sindacale Marcello Testa, Alessandro Tassoni e Bruno Formichetti. Pietro e i figli attraverso la ’Pietro Santarelli & C.’ detenevano l’intero pacchetto azionario della Saco fallita il 27 novembre 2019 che a sua volta deteneva partecipazioni in una serie di società, Inergia, Edilsan, Italsamo, Deventer, Preneste, Italmarket, le ultime due dichiarate fallite in estensione al fallimento Saco. Pietro, Felice e Susi Santarelli sono accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata per distrazione, poiché in un periodo in cui per la Procura "era chiaro e conclamato il dissesto della Saco e in vista di possibili azioni esecutive da parte dei creditori, distraevano dal patrimonio della Saco attività patrimoniali e finanziarie". Ai Santarelli la Procura imputa anche l’aver distratto il 100% delle quote dalla Preneste (di proprietà della Saco), per un contro valore di 27,5 milioni, in favore della Deventer, società partecipata per il 30% dalla stessa Saco. Sono anche accusati di bancarotta preferenziale per aver effettuato pagamenti preferenziali a discapito della ’par condicio creditorum’ per circa 8,5 milioni di euro e di bancarotta patrimoniale aggravata impropria da reato societario.