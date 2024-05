Craia (Azione):: "Il territorio può crescere"

Mettere il territorio e le imprese locali in condizione di fare rete e sviluppare le proprie peculiarità: è questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato da Germano Craia, candidato di Azione al Parlamento Europeo presentato ieri mattina dal segretario regionale di Azione Tommaso Fagioli, il segretario provinciale Simone Splendiani e dal segretario comunale Alessandro Maria Bollettini all’ex Cinema delle Palme. "E’ necessario aiutare le amministrazioni, come quella di San Benedetto, a realizzare i progetti che nascono sul territorio – ha detto l’imprenditore candidatosi alla circoscrizione Italia Centrale – L’Europa deve aiutare le piccole realtà. Deve dare la possibilità a chi lavora nel terziario di scegliere dove lavorare, così che anche la provincia possa trattenere i suoi giovani talenti. In caso contrario, il mercato staziona e non genera domanda". Dal canto suo il segretario Fagioli ha sottolineato come sia importante attrarre risorse per migliorare le condizioni infrastrutturali della regione, mentre Splendiani ha rimarcato come l’appuntamento dell’8 e del 9 giugno sarà l’occasione per portare persone capaci e qualificate in Europa, e che sappiano dare un contributo fattivo alle politiche internazionali. "Come diciamo da anni – ha concluso Bollettini – le politiche, soprattutto quelle europee, devono dare al territorio le condizioni adatte ad esprimersi. Al tempo stesso, però, le città devono attrezzarsi: San Benedetto è sfornita di una piattaforma in grado di intercettare le possibilità messe in campo dall’Europa e quindi non riesce ad attrarre fondi".