Cratere, Croce Rossa in prima fila Arriva il palazzetto dello sport

Arquata e Croce Rossa di Ascoli: un legame stretto e duraturo che va avanti senza sosta dal terribile sisma del 2016. E a proposito della vicinanza da sempre dimostrata dal comitato ascolano della Cri nei confronti della popolazione del comune del cratere, tra le opere strutturali previste dall’associazione nel 2023 ce ne è una che riguarda proprio Arquata. Con il supporto dell’Unità sisma centro Italia della Croce Rossa è infatti avvenuta l’aggiudicazione dell’appalto integrato avente ad oggetto la realizzazione del palazzetto comunale dello sport di Arquata. "Entro il mese di marzo – dice la presidente della Cri ascolana, Cristiana Biancucci – dovrebbe concludersi la fase di elaborazione del progetto esecutivo, per poi dare avvio all’esecuzione dei lavori. Non dimentichiamo mai il supporto ai fragili con sostegno economico". E ancora, è rivolto alla popolazione di Arquata anche il progetto ‘Cri.Sma Giovani’ finanziato dalla Regione Marche e che prevede laboratori, passeggiate emotive e incontri con i giovani ad Arquata. "Questa zona del cratere – continua la Biancucci – non è mai stata lasciata sola da noi. Siamo riusciti a collaborare e condividere intenti anche con la Cri dell’Emilia Romagna, la quale ha richiesto agli istituti scolastici di mandare un pensiero per quelle persone che ancora, dopo anni, non vivono nella loro casa di origine. Grazie ai giovani coinvolti nei vari progetti abbiamo potuto portare di nuovo un saluto agli abitanti del cratere sismico di Arquata, soprattutto agli anziani che vivono spesso solitudine e isolamento. Per noi è una grande ricchezza avere il supporto di altri comitati della Croce Rossa, dell’Istituto comprensivo Ponte sul Marecchia di Verucchio in Emilia Romagna, del nostro personale e di tutti i volontari coinvolti. Non ci siamo dimenticati quello che abbiamo vissuto durante il sisma del 2016. Il terremoto ha lasciato crepe profonde cui la Croce Rossa Italiana nazionale e la Croce Rossa di Ascoli hanno cercato di occuparsi, sia nel momento emergenziale, che nel post, con il progetto ‘Sentieri di prossimità’ con il quale due psicologi e un assistente sociale hanno assistito con attività e supporto le popolazioni colpite per molto tempo. Vorremmo continuare a dare il nostro sostegno alle popolazioni, perché dove ogni altra luce si spegne, la luce della Cri vuole rimanere accesa".

Lo scorso 28 dicembre alla popolazione anziana di Arquata sono arrivati gli auguri di Natale attraverso le mani e la voce dei volontari della Cri di Ascoli e Rimini. "Attraverso i volontari – conclude la Biancucci - sono arrivati gli auguri degli alunni della scuola primaria dell’Ic Ponte sul Marecchia che hanno realizzato dei bellissimi biglietti".

Lorenza Cappelli