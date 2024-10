Crateri nell’asfalto: la mappa delle buche

Crateri e buche sull’asfalto, piovono le segnalazioni dei cittadini. Da nord a sud di San Benedetto, le strade e i marciapiedi versano in condizioni critiche in alcune aree. I residenti lamentano il degrado della viabilità urbana, aggravato dal maltempo delle ultime settimane. Numerose vie presentano crepe, buche e superfici dissestate, non proprio il massimo per la sicurezza di pedoni e automobilisti. Uno dei casi più segnalati è quello di via Esino, che collega la stazione di Porto d’Ascoli a via Turati. La situazione qui è particolarmente critica: i marciapiedi risultano impraticabili per decine di metri, soprattutto nei pressi dell’ingresso ferroviario. I pedoni si trovano spesso costretti a camminare sulla strada, aumentando il rischio di incidenti. Anche la carreggiata è segnata da buche che rendono difficoltoso il transito delle auto. Non meno preoccupante è la condizione delle strade tra viale dello Sport e la Statale 16, un’area di recente sviluppo urbanistico. Qui, le buche rappresentano una vera insidia per chi si sposta in scooter o in bicicletta. Molti residenti della zona sottolineano come le condizioni dell’asfalto peggiorino il rischio di cadute e incidenti, in un contesto dove la viabilità dovrebbe essere garantita. Altre segnalazioni arrivano dai quartieri a ovest della Statale 16, specialmente nella parte settentrionale della città. In particolare, l’area di via Botticelli e via Firenze al confine con Grottammare risulta tra le più danneggiate. Qui, le strade sono caratterizzate da numerose crepe e buche che rendono necessario un intervento urgente di manutenzione.

Il problema è diffuso in molte zone della città e la richiesta dei cittadini è chiara: servono interventi tempestivi e mirati. Le piogge hanno peggiorato una situazione già critica, ma i residenti denunciano come "la mancanza di manutenzione in alcune aree, rappresenta un vero e proprio problema strutturale che si protrae da troppo tempo". Molti temono che, senza un piano di intervento urgente, la situazione possa ulteriormente deteriorarsi con l’arrivo dell’inverno. I cittadini chiedono alle autorità locali di prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza sulle strade e sui marciapiedi di San Benedetto. Intanto oggi il Comune presenterà il piano di rifacimento degli asfalti nel tratto urbano della Statale 16. A parlarne saranno il sindaco Antonio Spazzafumo e il vicesindaco Tonino Capriotti.

Emidio Lattanzi