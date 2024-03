Crédit Agricole, lo show continua tra i due mari

Anche quest’anno i grandi nomi del ciclismo internazionale hanno spinto i pedali dalla Toscana alle Marche accompagnati da Crédit Agricole Italia, che è stata al fianco della 59esima edizione della ‘Tirreno-Adriatico’. La ‘Corsa dei due mari’, da Lido di Camaiore, si è snodata fino a San Benedetto del Tronto, con più di mille chilometri di pedalata in sette tappe che hanno attraversato nel corso di questa settimana quattro regioni del centro Italia. I trofei della ‘Tirreno-Adriatico’ sono stati esposti nella filiale di Forte dei Marmi di Crédit Agricole Italia, che ha scelto di affiancare questo sport anche per la sua capacità di addentrarsi nel cuore della penisola, valorizzandone i paesaggi ed i percorsi.

Un’occasione, quella della gara, che il gruppo ha saputo cogliere per sottolineare il suo legame con il territorio, dove la sua rete commerciale si articola in una struttura regionale al servizio di circa 250mila clienti, composta da una direzione Retail (con 98 filiali e 6 poli affari), tre Mercati Private, un Mercato Consulenti Finanziari e tre Mercati Banca d’Impresa. L’istituto è attivo in queste Regioni anche attraverso il suo Comitato Territoriale Romagna Marche. Lo stretto legame del gruppo bancario con il ciclismo emerge anche nei valori che li accomunano: l’inclusione e il coinvolgimento, l’attenzione all’ambiente e la mobilità sostenibile. Lunedì 4 marzo, in occasione della partenza della prima tappa della ‘Tirreno-Adriatico’, è stato organizzato (in collaborazione con PP Sports) un evento dedicato al terzo settore ed in particolare agli atleti paralimpici impegnati con le handbike. La nazionale italiana di paraciclismo ha partecipato con i suoi dieci atleti ad una pedalata sul percorso di gara, fianco a fianco con ex campioni e rappresentanti della banca. La bicicletta poi, oltre a rappresentare simbolicamente il mezzo che si pone a contrasto della crisi climatica, ha guadagnato nel tempo anche una crescente spinta verso l’innovazione, un altro dei valori trainanti della strategia di Crédit Agricole Italia. Anche il gruppo ha infatti implementato nel tempo servizi innovativi in grado di garantire ai suoi clienti una completa operatività omnicanale (il 60% dei clienti opera attivamente attraverso i canali digitali, con circa l’87% delle transazioni effettuate in digitale). La stessa acquisizione digitale sostiene poi l’ingresso di nuovi clienti, arrivando a generare oltre il 35% del totale gruppo. Crédit Agricole Italia affianca il proprio nome anche a Strade Bianche uomini e donne, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo (Classica Monumento che apre la stagione), Gran Piemonte e il ‘Lombardia’ (Classica Monumento che chiude la stagione). Ora si ripartirà, dunque, con la Milano-Torino, prevista per mercoledì 13 marzo.

Matteo Porfiri