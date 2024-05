Cremonese e Venezia sognano la A

Saranno Venezia e Cremonese a contendersi l’ultimo pass per la serie A. Al termine della seconda delle due semifinali playoff è stata la squadra di Stroppa a prevalere sui calabresi dell’ex Vivarini con un sonoro 4-1 che non ammette repliche. La sfida d’andata al Ceravolo si era chiusa in parità (2-2). La doppia finalissima ora si svilupperà tra il match dello Zini di giovedì 30 e il ritorno al Penzo programmato per domenica 2 giugno (entrambi gli incontri con avvio alle 20.30). "Gli occhi dei giocatori mi facevano ben sperare prima ancora di scendere in campo – ha commentato il tecnico grigiorosso Stroppa -. È stata una prestazione importante. Mi dispiace che non sia l’ultima, c’è un’altra montagna da scalare. Il Catanzaro ha dimostrato di che pasta è fatto e questo avvalora la prestazione dei ragazzi. Se guardiamo i numeri è la finale più giusta. Chiaro che le partite poi vadano giocate. Il Venezia, insieme al Parma, è la squadra che ha il motore più importante. Sono squadre allenate benissimo e dotate di individualità importanti. Loro sono temibili in tutte le fasi. La disponibilità e la qualità dei nostri ragazzi hanno influito. Ad un certo punto del campionato eravamo 12esimi. È un peccato non aver premuto sull’acceleratore nei momenti importanti, quando avevamo in mano la promozione diretta. Il fatto di essere partiti molto indietro ha mandato in tilt la squadra che però non si è mai scoraggiata. Abbiamo dei numeri straordinari". Delusione invece sul volto di Vivarini che ha sostenuto: "Avevamo di fronte un avversario di alto livello. Abbiamo provato a partire forte, facendo le cose che dovevamo fare, ma abbiamo trovato un impatto fisico da parte loro di altissimo livello".

mas.mar.