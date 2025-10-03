Crepet arriva a San Benedetto:: "Sono pronto a creare scompiglio"

Non ci può essere un appuntamento sul palcoscenico con il professor Paolo Crepet che sia uguale ad un altro, non ci sarà mai un intervento, un appuntamento, uno spettacolo che si ripete. È l’unico modo che conosce per comunicare Crepet, per provare ad arrivare al cuore di qualcuno o magari di tutti. Stavolta è per parlare de ’Il reato di pensare’ che arriva a San Benedetto il 17 ottobre, al Palariviera alle 21, la parola che dà la chiave tutto è semplice e complessa insieme: entusiasmare.

"E’ la sfida che mi pongo, racconta Crepet, cerco di rivolgermi alle persone di età molto diverse, di ogni estrazione culturale, mi piace parlare delle cose che occorrono, mi fa sorridere chi tiene uno spettacolo per tanto tempo uguale. La gente vuole esulare dalle cose di tutti i giorni. Non andrei a mangiare da chi fa sempre lo stesso piatto, non entri nella storia piccina o enorme perché hai ripetuto all’ossessione le stesse cose. Chi va sul palco cerca di accontare tutti, io non voglio accontentare nessuno, si crea scompiglio ai miei incontri, soprattutto in momenti di grandi crisi. Far finta di essere neutrali è terribile oggi, non si può, non faccio politica e non garantisco letizia".

Dunque sarà uno spettacolo scomodo? Usciremo con un pensiero difficile in testa?

"Come si fa a stare zitti, a non pensare? Ammazzano bambini tutti i giorni, nessuno ha diritto e nessun Dio ha mai ordinato di uccidere i bambini e se c’è è stata una decisione così è stata orrenda. Non si ammazzano i bambini e nemmeno una donna che ne tiene uno in braccio. Non è una cosa banale. Oggi in mezzo alle persone ci sono altre guerre, non solo quelle guerreggiate. Ho sentito l’altro giorno parlare un trilionario dell’intelligenza artificiale che diceva degli effetti collaterali che ci saranno con l’evoluzione della tecnologia. Noi dobbiamo sapere quali sono, da tanti anni cerco di dirlo, sono un profeta purtroppo. Dicevo 30 anni fe che non siamo capaci di aspettare, che i figli non crescono più. Eravamo pronti a rovinarci la vita, poi le cose si sono complicate, cinque anni fa non avevamo idea di quello che sta accadendo adesso. Il moto innovativo ha ritmi pazzeschi, il quoziente intellettivo regredisce da 30 anni, evidentemente è peggiorato e ci porta ad un finale che tanto allegro non è".

Dunque dobbiamo essere pessimisti? Non troveremo più il coraggio di pensare?

"L’intelligenza artificiale oggi è come un banco dei pegni, si va coi gioielli della nonna e si riceve in cambio denari, forse combatte la miseria ma non la povertà. Povertà di spirito, anche la speranza abbiamo dato al banco dei pegni. Siamo poveri se non cerchiamo quello che ci manca, poveri di proposta. Oggi misuriamo la nostra qualità della vita sulla base delle cose che possediamo, il pensiero non lo possiedi, lo devi fabbricare, lo devi difendere, io per esempio sono pieno di appunti perché altrimenti i pensieri mi scappano. Cercherò di raccomandare questo a chi vorrà ascoltarmi. Tornate a fare le cose con gioia bisogna fare fatica, imbrattarsi col futuro, bisogna avere il coraggio di guardalo il futuro".

Angelica Malvatani