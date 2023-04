Cresce la discarica abusiva sotto alla superstrada

Le discariche più volte segnalate sotto le rampe d’accesso e di discesa dell’Ascoli-Mare, in via Scarlatti, crescono giorno dopo giorno. Una situazione di degrado visibile dalla strada, che non può essere più sostenuta da una città turistica come San Benedetto. Nella zona a ridosso del canneto che delimita l’area sul versante ovest si notano un mucchio di materiale edile, per la maggior parte mattonelle di colore bianco; materassi, seggiolini per bambini, sanitari, oggetti di plastica, mucchi di stoffe a ridosso di uno dei piloni della sopraelevata. Andando verso sud si incontrano un mucchio con decine e decine di sacchi neri pieni di immondizia e poi, nelle immediate vicinanze, negli anfratti ricavati all’interno del canneto, tanto materiale sfuso, soprattutto carta, plastica e stracci. Si tratta di una vasta area che si sta trasformando in discarica e parcheggio in un punto molto pericoloso per entrare ed uscire a piedi e con i mezzi. Nella zona più a nord vi è stata depositata una roulotte coperta con tanto di telo, nella zona più a sud, invece, è stato creato un vero e proprio insediamento con camper e poi una "dependance" e tavoli costruiti con materiali di riciclo.

Un quadro generale deprimente per la Riviera delle Palme ed è inspiegabile che, nonostante le sollecitazioni, anche segnalazioni fatte dalla polizia locale, restino inascoltate.