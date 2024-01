Cresce l’allarme furti: "Controllo di vicinato"

Continuano a verificarsi episodi di furti, messi a segno (solitamente con bottini risibili) o tentati, tra Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, con modalità che sono del tutto simili. Negli ultimi giorni sono stati presi di mira appartamenti pieno centro abitato in entrambe le città e, generalmente, i malviventi sono entrati in azione Intorno tra le 18 e le 19 quando di gente in giro ancora ce n’è e quando anche nei palazzi degli appartamenti meta di furto, c’era un certo movimento di persone. Elementi che non hanno in inserito i delinquenti in azione. A Sant’Elpidio a Mare, la notizia dei furti è corsa soprattutto sui gruppi WhatsApp del Controllo di vicinato che, in città, sono attivi, da qualche anno. Presto il Controllo di vicinato diventerà un utile strumento anche per i cittadini di porto Sant’Elpidio: del nulla osta per l’attivazione ha dato notizia nei giorni scorsi il Prefetto Michele Rocchegiani, al momento del suo commiato da Fermo e dal Fermano. In attesa che venga effettivamente attivato il Controllo di vicinato, i residenti del Porto, continuano a lanciare allarmi e ad avvisare altri cittadini attraverso la piazza virtuale di Facebook. Tra gli ultimi episodi avvenuti negli ultimi giorni, un furto in un appartamento in zona centro, un altro furto ai danni di un negozio di alimentari, tentativi di furti ci sono stati in altre due attività commerciali che, grazie al sistema di videosorveglianza, hanno potuto fornire indicazioni e immagini utili alle indagini.