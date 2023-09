Crescono i cantieri. Da lunedì si prosegue nelle gallerie dell’A14:: "Incubo per chi lavora"

Stando al programma della società Autostrade per l’Italia, portato a conoscenza alla riapertura dei cantieri, l’11 settembre scorso, "a partire da lunedì 25 prossimo e solo a conclusione delle attività nel fornice Nord della galleria Pedaso, sarà avviata la fase residuale di attività nelle gallerie San Basso, Cupra Marittima, Acquarossa, San Cipriano, Castello di Grottammare in direzione Sud. Per entrambe le cantierizzazioni, in orario diurno (6-22) verrà garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna con scambio di carreggiata in modo da garantire il traffico in entrambi i sensi di marcia attraverso l’utilizzo di una corsia. Per alcuni cantieri e in alcune fasi di lavorazioni, è stata prevista la possibilità di rendere transitabile una corsia aggiuntiva nella direzione di marcia con flussi intensi".

Significa che da lunedì i disagi, nel tratto delle gallerie potrebbero essere anche più accentuati. "La situazione dei cantieri è insostenibile, inaccettabile e vergognosa – afferma il vice presidente nazionale della Fai Conftrasporto Natalino Mori – Non solo per i disagi alla viabilità, ma anche per le condizioni di rischio cui espone gli utenti dell’Autostrada per i trasporti pesanti e per gli automobilisti". Il vice presidente dell’associazione di categoria analizza la situazione ad ampio spettro. "Noi siamo nella condizione di non poter programmare il nostro lavoro poiché non si sa quando si impiega tra un punto di partenza a quello di arrivo. I ritardi diventano tema di costi, di programmazione, di sostenibilità sociale e di rischio maggiore per gli autisti, che neanche riusciamo più a trovare. Lo stress psicofisico del lavoratore va ad insistere su tutto. Il committente del trasporto non ne vuole sentir parlare dei ritardi e ci sono clienti che ci addebitano le penali per la mancata evasione delle consegne nei tempi previsti. Dopo il danno anche la beffa".

Natalino Mori parla anche di arretramento dell’autostrada e della ferrovia. "I cantieri rappresentano un problema che si aggiunge al collo d’imbuto che si crea in A 14 per via delle due corsie da Porto Sant’Elpidio verso sud, per il traffico automobilistico – la conclusione del vice presidente Fai Conftrasporto–. A livello logistico abbiamo una ferrovia senza alta velocità e anche a livello intermodale abbiamo limitazioni dovute ad alcune gallerie tra Abruzzo e Puglia che non hanno le dimensioni adatte per caricare un mezzo pesante su rotaia. La strozzatura tra Macerata e Pescara è una limitazione logistica stradale e ferroviaria. Per la questione cantieri non si conosce il reale termine dei lavori. Le chiusure estive e nei ponti di Natale e Pasqua incidono molto sul prolungamento delle attività".