Crescono i corsi: "Così lo yoga può aiutare il corpo e la mente"

Ottenere uno stile di vita calmo ed equilibrato è un desiderio comune a molti, e in risposta a queste richieste il centro Hara scuola di Yoga amplia l’offerta dei suoi corsi in città. "Ad Ascoli eravamo già presenti, ma ora vogliamo aumentare la presenza sul territorio, e da due volte a settimane intensifichiamo la pratica" commenta il presidente del centro Sauro Banchetti.

"La nostra associazione, con sede nel comune di Rotella, in un’area naturale proprio ai piedi del Monte Ascensione, promuove lo studio, la pratica e la conoscenza dello yoga con corsi, eventi, seminari e conferenze su argomenti specifici". Tra le insegnanti che ogni giorno si dedicano alla divulgazione della pratica c’è anche Cinzia Palazzese, responsabile del centro ad Ascoli.

"Insegno ad Ascoli – spiega Cinzia – da dieci anni, e posso dire di aver visto periodi altalenanti, con momenti di maggior frequenza e momenti di calo. Nel tempo però si è creato un piccolo zoccolo duro di persone che vengono dall’inizio, sopravvissuto anche allo tsunami del Covid. Noi proponiamo una tradizione viva e vera, che ha un’influenza su tutti gli aspetti della personalità umana e a questo tipo di pratica non tutti sono interessati". Anche la pandemia ha inciso molto nell’interesse delle persone su pratiche come lo yoga: "Dal 2023 ricevo molte più telefonate – spiega ancora Cinzia –, nuovi iscritti. Direi che c’è una crescita, chi cerca lo yoga parte da un bisogno, più raramente da una curiosità. A chi chiama e dice ‘ho bisogno di rilassarmi’, ‘ ho bisogno di stare più tranquillo’, rispondo che lo yoga del centro Hara risponde a questo bisogno, si occupa dell’aspetto fisico, ad esempio, per chi soffre di mal di schiena ma anche degli aspetti mentali, degli stati d’ansia, dell’ insonnia".

Spesso lo yoga risponde a un bisogno: "Ho iniziato lo yoga – dice ancora Cinzia – casualmente, perché non mai amato la palestra, e così in un negozio ho ricevuto un invito ad un corso. Da lì, ho avuto un cambiamento: non mi capacitavo di come arrivassi stanca e stressata alla lezione, ma uscivo da lì rigenerata, immersa in una dimensione diversa. Per questo mi sono interessata, e sono diventata insegnante".

Info 3934836897 e 3516962733.

Ottavia Firmani