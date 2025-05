Crimini di guerra dei nazisti. Stanno arrivando i risarcimenti

La lunga battaglia condotta dagli avvocati Lucio e Andrea Olivieri per il risarcimento ai familiari delle vittime dei crimini di guerra contro l’umanità commessi dall’esercito tedesco, è arrivata alla fine. Privati e Comuni stanno ricevendo le somme stabilite nei vari tribunali, in particolare quelli di Ascoli e Fermo per quanto riguarda il nostro territorio. I familiari delle quattro vittime di Castignano sono stati tutti risarciti, i familiari della strage di Massignano, (12 vittime) in gran parte sono stati risarciti ed a giorni saranno accrediti anche i 412.598,10 euro nelle casse del comune di Massignano. Il Ministero dell’Economia e Finanze ha chiesto che per la liquidazione della somma era necessaria l’emissione di un atto autorizzativo all’accredito della somma a valere sul conto corrente bancario intestato al Comune. Venerdì mattina si è riunita la Giunta che ha deliberato in materia e il verbale è stato subito trasmesso al Mef dagli avvocati Olivieri. Si prevede che nei prossimi giorni la consistente somma possa essere a disposizione dell’amministrazione. Hanno invece già ottenuto il risarcimento il comune di Castignano, circa 40mila euro e il comune di Fornelli (Isernia) quasi 655mila euro.

In attesa di ricevere il risarcimento c’è ora il comune di Roccaraso che dovrà ricevere la somma di circa un milione e 700mila euro per la strage di Pietransieri, nella quale i soldati tedeschi uccisero 124 persone di cui 34 bambini al di sotto di 10 anni d’età. Va ricordato che è stato istituito presso il Mef un fondo di circa 65 milioni di euro destinato al ristoro dei danni subiti dalle vittime italiane dei crimini di guerra e contro l’umanità, commessi dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. Fondo attivo dal 2023 e che dovrà essere reintegrato fino al 2026 per il risarcimento alle famiglie e ai Comuni, stabilito nei vari tribunali italiani.

Marcello Iezzi