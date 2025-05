Crimini e misteri a Grottammare. Arriva il festival ’Sommersi’, per capire i perché della cronaca

Presentata ieri a Grottammare la prima edizione del Festival ‘Sommersi – crimini e misteri, più a fondo’ una coproduzione fra la neo associazione Marasma, presidente Andrea Castelli e il comune di Grottammare con il coordinamento del vice sindaco Lorenzo Rossi. I curatori scientifici del Festival sono Roberto Taddei, avvocato, direttore della collana ‘Le notti della Repubblica’ e consulente della commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti del Forteto e autore di libri sul mostro di Firenze, unitamente a Daniele Piccioni, avvocato, consigliere parlamentare, responsabile delle Commissioni parlamentari di inchiesta del Senato della Repubblica. Il Festival si terrà in piazza Kursaal dal 13 al 15 giugno. "Insieme a scrittori, giornalisti, protagonisti di alcune delle più clamorose vicende, non ci limiteremo a raccontare i fatti di cronaca nera o notti della Repubblica – ha affermato Lorenzo Rossi – ma proveremo a capire perché ci interessano tanto e perché ci riguardano tanto. Lo faremo stando lontani da sensazionalismi, complottismi, spettacolarizzazioni, cercando di andare più a fondo".

Alla presentazione, insieme ad alcuni membri della neonata Associazione, sono intervenuti in videoconferenza i due direttori scientifici del Festival, Piccione e Taddei che hanno spiegato il senso del festival e i personaggi di prestigio che lo animeranno. Un festival, come ha aggiunto Lorenzo Rossi, che ha anche il suo aspetto culturale con la presentazione di un libro per ogni serata. Venerdì 13 alle ore 18,30 Giuliano Mignini, con Roberto Taddeo parlerà del caso ‘Meredit Kercker, il delitto di Perugia’, chi ha ucciso la studentessa inglese, le indagini, i processi, i protagonisti e le ingerenze degli Usa.

Alle 21,30 Igor Patruno, con Daniele Piccione parlerà del mistero di ‘Simonetta Cesaroni, il delitto di via Poma’, il rompicapo di una ragazza di periferia uccisa senza un perché in un palazzo del quartiere bene di Roma e un assassino sparito nel nulla. Sabato 14 alle 18,30 Daniele Piccione, con Lorenzo Rossi affronterà il caso di ‘Francesco Maria Narducci, il mistero del lago Trasimeno’, la vita e la morte del giovane professore, una storia che porta ai delitti del mostro di Firenze. E ancora alle 21,30 Stefano Nazzi giornalista e scrittore tra i più esperti di cronaca nera (evento clou) con Roberto Taddeo, racconterà i fatti criminali più noti attraverso i suoi libri. Domenica 15 alle 18,30 Gabriella Ambrosio con Marcello La Matina parlerà del caso ‘Chiara Poggi, il delitto di Garlasco’, un caso tornato prepotentemente alla ribalta delle cronache proprio nelle ultime settimane , mentre alle ore 21,30 Serena Mazzini, con Mario Di Vito, parlerà di ‘Reati digitali’, poiché esistono crimini meno evidenti come la spettacolarizzazione della sofferenza e la manipolazione delle informazioni sui social.

