Crisi abitativa e soggetti fragili Arriva il bando

Crisi abitativa e soggetti fragili: anche San Benedetto rientrerà nel progetto di ‘Agenzia immobiliare sociale’ promosso dalla Fondazione Carisap ed ufficializzato tramite bando: sebbene non sia il comune il destinatario delle risorse stanziate, pari a 600mila euro, l’Ambito sociale che include il territorio rivierasco potrà aderire all’iniziativa, ideata per dare vita ad una piattaforma, entro il 2025, che tenterà di dare risposte a tutti coloro che riscontrano difficoltà a trovare una sistemazione fissa, in special modo le famiglie vulnerabili, che a San Benedetto sono moltissime. Il bando della Fondazione, nello specifico, si pone l’obiettivo di sostenere l’inserimento abitativo di persone in stato di difficoltà alloggiativa, aumentando l’offerta di alloggi e attivando, se possibile, percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia delle persone accolte, nonché di integrazione nella rete dei servizi. Al contempo, il progetto mira a massimizzare l’accessibilità economica dei servizi di ospitalità, favorendo le categorie più deboli attraverso azioni di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento per la ricerca della casa, accompagnamento e facilitazione all’abitare. A presentare progetti esecutivi potranno essere, entro il 30 novembre, enti del terzo settore, cooperative e imprese sociali: queste vi dovranno includere anche la partecipazione di almeno tre agenzie immobiliari che operano nel territorio di riferimento. Il progetto dovrà includere un’analisi del fabbisogno abitativo del territorio, ed indicare i criteri per l’individuazione dei possibili beneficiari. Si potrebbero creare percorsi, ad esempio, per persone con Isee non superiore a 20mila euro, che non possiedano immobili, per genitori separati o divorziati, individui o nuclei che non riescono ad uscire da uno stato di insolvenza nel pagamento del canone, o persone che stanno perdendo la propria autosufficienza. Gli enti pubblici invece non potranno presentare progetti ma è chiaro che, una volta generata la piattaforma, sarà possibile creare sinergie per rispondere alle esigenze del territorio che governano. Esigenze estremamente sentite in riviera, in cui ci sono oltre 200 nuclei familiari in attesa di alloggio.

g.d.m.