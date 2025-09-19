Crisi all’Anffas Grottammare: debiti, tensioni e servizi a rischio

All’Anfffas di Grottammare è crisi profonda. Il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Anffas Grottammare Ets, presieduto da Sonia Cellini, ha riscontrato una situazione finanziaria gravemente compromessa. L’analisi condotta in queste prime settimane ha restituito un quadro allarmante. "Ad una pesante e consolidata situazione debitoria pregressa, caratterizzata da perdite riferibili alla quasi totalità dei servizi attivi e che rendono la gestione corrente difficilmente sostenibile, deve altresì aggiungersi una tesa e delicata situazione sindacale che espone la Fondazione al verosimile rischio di vertenze e richieste di risarcimento – scrivono i vertici di Anffas Grottammare – Il nuovo Consiglio di amministrazione, consapevole della gravità del momento, e in stretto raccordo con il presidente Roberto Speziale e di Anffas nazionale, è al lavoro per adottare misure urgenti, anche drastiche, per cercare di difendere quanto costruito in decenni di attività e garantire la continuità dei servizi al fine di assicurare tutela e dignità alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Le decisioni che si renderanno necessarie potrebbero avere impatti profondi e dolorosi, ma imprescindibili.

"Ogni scelta verrà presa nel rispetto della trasparenza, dell’etica e della responsabilità sociale che da sempre contraddistinguono Anffas – scrive la presidente Sonia Cellini – Facciamo appello alla comprensione, alla fiducia e al sostegno della cittadinanza, delle istituzioni locali, del mondo del volontariato e di chiunque abbia a cuore il bene della nostra comunità, anche sotto forma di contributi solidali e supporto operativo nell’ambito delle diverse iniziative in essere e in divenire della nostra Fondazione. Insieme, e solo insieme, possiamo affrontare questa crisi e provare a costruire un futuro più solido per l’associazione e per chi da essa dipende ogni giorno".

Marcello Iezzi