Crisi Atletico Ascoli, spunta il nome di Silva. Ma per ora non si cambia

Anche ieri nonostante le parole rassicuranti del Direttore Sportivo Mario Marzetti, si sono susseguite le voci di un possibile esonero di mister Simone Seccardini. Oltre ai già citati Rosario Pergolizzi, Flavio Destro e Francesco Monaco, ci sarebbe anche mister Massimo Silva, ex attaccante ed ex allenatore dell’Ascoli, tra i papabili sostituti. Massimo Silva che l’anno scorso ha compiuto l’ennesimo miracolo salvando il Notaresco in Serie D, che ad un certo punto del campionato era ultimo e staccatissimo. Ma come detto l’Atletico Ascoli non ha nessuna intenzione di cambiare allenatore nonostante le tre sconfitte consecutive, i soli due punti in classifica e il penultimo posto davanti al Castelfidardo ancora fermo a quota zero. La sconfitta interna con la capolista Ostiamare è stata figlia ancora un volta di episodi negativi. Il gran gol sul punizione di Greco è il contropiede finale con tutti i bianconeri protesi in avanti alla ricerca del pareggio, hanno regalato alla compagine del presidente Daniele De Rossi molto più di quanto prodotto in campo. E all’Atletico Ascoli non è rimasto altro che constatare quanto tutto stia girando male in questo inizio di campionato. "E’ stata una settimana difficile – ha sottolineato il ds Mario Marzetti– con tre sconfitte che fanno male, ma che non ci preoccupano. Siamo convinti di uscirne presto. Seccardini può stare tranquillo: non ci saranno scossoni. C’è un progetto triennale con lui e sicuramente non cambieremo allenatore nelle prossime settimane". "Non meritiamo questa situazione - ha poi confermato il tecnico Simone Seccardini - adesso sta girando tutto male. Dobbiamo scrollarci di dosso la negatività guardando avanti e iniziando a fare risultati. Ne usciremo, ne sono certo".

Valerio Rosa